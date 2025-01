Dramatische reeks KV Mechelen blijft duren maar Hasi komt met heel andere reactie als in Anderlecht: "Verslagenheid is groot"

Besnik Hasi haalde na de 4-1 in Anderlecht uit naar zijn verdediging. Na een veel niptere nederlaag in Leuven sust hij de boel, maar voor KV Mechelen ziet de situatie er speeldag na speeldag penibeler uit.

"Ik kan de spelers weinig verwijten, behalve dat we beter kunnen doen bij de fase van het doelpunt", reageert Hasi na een voor KV Mechelen frustrerende partij aan Den Dreef. "Een paar maanden geleden speelden we ook met een man meer tegen OHL en scoorden we vijf keer. Toen waren we in vorm en bleven we ook kalmer. Nu hadden we het geluk nodig om dat ene goaltje te kunnen maken om de situatie te kunnen omdraaien."

Het vroege doelpunt van Mitrovic was eigenlijk het enige Leuvense gevaar in de wedstrijd. "Behalve die fase heeft OHL niet veel gecreëerd. De 1-0 was wel een dreun. We hebben alle offensieve spelers ingezet die op de bank zaten. Naargelang de wedstrijd vorderde, werden we wel nerveuzer om de wedstrijd te kunnen beslissen", merkte Hasi.

KV Mechelen wint al negen matchen niet meer

Die nervositeit zal er niet minder op worden als de ploegen uit de zone van de play-downs dichterbij sluipen. Bovendien duurt de reeks zonder zege nu al negen competitiematchen lang. "De verslagenheid is groot", geeft Hasi toe. "De resultaten vallen tegen." Dat is een waarheid als een koe. Wie deze keer opnieuw een uithaal had verwacht, komt bedrogen uit.

Besnik Hasi blijft zich vastklampen aan de positieve puntjes. "De mentaliteit is er nog, de jongens willen er voor gaan. Wie heeft ons weggespeeld, behalve Genk? We creëren altijd kansen. We moeten efficiënter worden, in beide zestien meters. Het is ook zichtbaar dat enkele van onze beslissende jongens minder vertrouwen hebben."

Hasi hoopt op meer fitte sterkhouders

Hasi hoopt vooral op zo veel mogelijk fitte spelers om het doemscenario te voorkomen. "Er komen een paar jongens terug uit blessure. Je kan van Bill Antonio niet verwachten dat hij ineens weer een topniveau haalt. Nikola Storm is er nu ook terug bij, binnenkort Daam Foulon ook. We moeten de koppen bij elkaar steken en een oplossing vinden."