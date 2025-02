KV Mechelen in vrije val: aanvoerder Rob Schoofs legt de vinger op de wonde en windt er geen doekjes om

In het spel is de kloof niet altijd zo groot, maar de resultaten liegen niet: KV Mechelen is in vrije val. Negen competitiematchen op rij niet gewonnen. Van een stevige kanshebber op play-off 1 naar een ploeg die moet vrezen voor de play-downs.

Dat is de pijnlijke vaststelling die ze moeten maken bij KV Mechelen, want de cijfers zijn wat ze zijn. Er wordt moeilijk gescoord en de nul houden is nu ook niet bepaald de specialiteit van Malinwa. Dan kom je in de problemen, wat je tussen beide zestien meters er ook van bakt. Rob Schoofs kan niet anders dan erkennen dat KV tekortschiet momenteel.

"Het is niet voldoende op dit ogenblik", is de conclusie van de aanvoerder na een nieuwe nederlaag in Leuven. Nochtans speelde Mechelen een volledige helft met een man meer. "Het is niet genoeg om punten te pakken en het is niet genoeg om te scoren tegen tien man." Nochtans moet er met deze spelerskern toch heel wat meer in zitten.

Zelfs verval bij sterkhouder als Schoofs

"We kunnen veel beter, maar we beleven een heel moeilijke periode", zucht Schoofs. Het is ook aan de middenvelder zelf te merken. Waar hij vroeger met zo'n verrassende vrije trap in de korte hoek Mignolet eens verraste, kwam hij tegen Tobe Leysen niet eens in de buurt. Schoofs zou in Leuven wel een assist achter zijn naam gekregen hebben als Belghali wat beter had afgewerkt.

Dit is iets wat geen enkel individu op zijn eentje zal oplossen. Mechelen moet hier als collectief weer bovenop komen. "Samen moeten we eruit proberen te geraken. We hebben dit jaar nog niet gewonnen. Onze laatste overwinning is van maanden geleden." Het werkt de spelers natuurlijk ook op de heupen dat die reeks maar blijft duren.

KV Mechelen kijkt achterom

"We kunnen niets anders dan achterom kijken in de stand en nog harder te werken om punten te pakken", besluit Schoofs.