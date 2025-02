Terugkerende Ewoud Pletinckx spreekt over onoverwinnelijkheid tegen KV Mechelen en competitiestress: "Eerlijk gezegd..."

Ewoud Pletinckx is teruggekeerd na zijn zware blessure. Met hem erbij achteraan kreeg KV Mechelen geen doelpunten cadeau van OHL.

Een kuitbeenbreuk hield Pletinckx maar liefst vijf maanden aan de kant. Door het wedstrijdscenario had OHL hem vrijdagavond nodig tegen KV Mechelen. "Ik was al een paar weken bij de kern. Na de rode kaart dacht ik wel dat er op een gegeven moment een verdediger bijgezet kon worden. Ik was er klaar voor", aldus een zelfzekere Pletinckx.

De comebackman kon ook meteen rekenen op luide aanmoedigingen van het publiek. Dat is kicken. "Zeker en vast. Het is supertof om de steun van het publiek te hebben. Binnen de ploeg hebben ze mij ook altijd gesteund tijdens mijn revalidatie. Als ik in het stadion kwam, voelde ik ook altijd de steun van de supporters. Nu zo op het veld kunnen komen, is ook fantastisch."

Kleine dingen zorgen voor groot geloof bij OHL

Ondanks de numerieke meerderheid verdedigden de Leuvenaars alsof niets hen kon overkomen. "Er werden enkele ballen van de lijn gered en zij misten kansen. Dan krijg je het gevoel: "Zij scoren niet meer, het komt wel goed". Natuurlijk moet je oplettend zijn en is het nog bang afwachten. Er waren zeker kansen, maar kleine dingen - spelers die altijd op de juiste plaats stonden enzo - brachten echt het geloof dat het goed kwam."

Een levensbelangrijke driepunter is het geworden voor OHL. "Door het format is het voor veel ploegen al twee seizoenen bang achteruit kijken. Dit is echt wel een goede stap in de richting om de play-downs te vermijden. Het is een heel stressy periode, zeker in de eindfase. We hebben vorig seizoen meegemaakt dat we in die situatie zaten. Toen was het heel close."

Pletinckx hoopt vroeg zeker te zijn

Zo spannend hoeft het voor Pletinckx deze keer niet te worden. "Als het goed uitdraait, is dat dan leuk. Eerlijk gezegd zou ik het toch liever vermijden. De thuismatch tegen Dender en de laatste drie matchen zullen heel belangrijk worden. Ik hoop dat we toch een aantal matchen voor het einde al een goed uitzicht hebben, en wie weet zelfs zeker zijn van het behoud."