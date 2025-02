Gewonnen maar niet over alles tevreden: OH Leuven scherp voor scheidsrechter Jasper Vergoote na discutabele beslissing(en)

Moest OHL niet gewonnen hebben, zou de kritiek nog harder geweest zijn. Scheidsrechter Jasper Vergoote maakte zich vrijdagavond niet bepaald populair in Leuven.

Tijdens de pauze konden we al opvangen dat ze het 'een schande' vonden. Bij OH Leuven waren ze niet te spreken over de uitsluiting van Ezechiel Banzuzi. "Ja, dat was inderdaad het moment van de match", verklaarde Ewoud Pletinckx achteraf. "Ik vond het persoonlijk heel licht. De beide fouten waren voor mij lichte gele kaarten. Als je dat dan optelt, is het zuur om op die manier rood te krijgen."

"Bij één van de gele kaarten werd voordien een overtreding op een speler van ons gemaakt", merkte trainer Chris Coleman op. "Bovendien is Banzuzi een belangrijke speler voor ons." De Nederlander kreeg zijn eerste geel al in de openingsminuut, maar brak toen wel een veelbelovende aanval van KV Mechelen af. Zijn tweede geel voor een fout op Mrabti was meer voor discussie vatbaar.

Coleman niet akkoord met rood voor Banzuzi

"Ik vond het geen smerige of wraakzuchtige overtreding", achtte Coleman het verdict duidelijk veel te zwaar. "Als hij echt een tegenstander pijn wilde doen, was het iets anders geweest. Dat de scheidsrechter de omstandigheden rond de match misschien onderschatte? Dat is een goed punt. Je moet als ref die situaties kunnen inschatten."

"Ik weet dat de refs geen gemakkelijke job hebben, maar ik was ontgoocheld met meer dan één beslissing van de scheidsrechter", besluit Coleman. Na zijn eerste geel snel te hebben gegeven, trok Vergoote aanvankelijk nog wel de lijn door, in een poging om consequent te blijven. Vooral in de tweede helft geraakte hij wel wat de pedalen kwijt.

Doelpuntenmaker OHL noemt het 'ongelukkig'

Doelpuntenmaker Stefan Mitrovic was de uitzondering bij OHL: hij wilde van de rode kaart voor Banzuzi geen groot gespreksonderwerp maken en bleef op de vlakte. "Eerlijk gezegd heb ik het niet goed gezien. De scheidsrechter heeft gefloten en het was ongelukkig dat Banzuzi zijn tweede gele kaart kreeg. Hij en die speler van Mechelen gingen tegelijkertijd in het duel. Het was ongelukkig, zou ik zeggen."