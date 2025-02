Struikelt Club Brugge opnieuw in het eigen Jan Breydelstadion? "Dan is er iets mogelijk, we geloven erin"

Club Brugge heeft nog maar pas de terugwedstrijd in de halve finales van de beker gespeeld of de volgende match komt er alweer aan. Blauw-zwart ontvangt zaterdagnamiddag OHL in het Jan Breydelstadion.

Uiteraard is de verwachting dat Club Brugge een eenvoudige driepunter zal boeken, maar realiteit zit niet altijd zo simpel in elkaar. In zijn laatste thuiswedstrijd in de competitie geraakte Club Brugge niet verder dan een 1-1 tegen KV Kortrijk. Als Kortrijk in Jan Breydel een puntje kan rapen, dan zal OHL geloven dat het ook tot de mogelijkheden behoort.

"Daar valt alles te winnen", zegt Ewoud Pletinckx, pas terug na een afwezigheid van vijf maanden, over de verplaatsing naar Brugge. "We moeten ons focussen op belangrijke matchen die er nog aankomen, maar alles wat we onderweg kunnen meenemen, moeten we meenemen. We hebben getoond dat het moeilijk is om tegen ons te scoren als we compact in blok staan."

OHL moet zich vastberaden tonen

OHL zal een over-mijn-lijk-mentaliteit moeten hanteren en een enorme vastberadenheid moeten tonen om zich niet te laten opzij zetten. "Als we met die ingesteldheid naar die match gaan, dan is er misschien wel iets mogelijk op de counter of dergelijke. We geloven erin." Bij ploegmaat Stefan Mitrovic merken we vooral veel zin in deze affiche. "Ja, we kijken er naar uit."

"We hebben onlangs nog in het Jan Breydelstadion gespeeld", verwijst de jonge Serviër naar het bekerduel tussen Club en OHL. "We weten wat we moeten verwachten. We weten dat ze een sterke ploeg hebben, maar we gaan er zeker voor vechten en zullen met vertrouwen spelen", klinkt het zelfverzekerd. Dat vertrouwen heeft ongetwijfeld met de overwinning tegen KV Mechelen te maken.

Leuven hoopt opnieuw op doelpunt Mitrovic

Toen was het Mitrovic die als enige de netten liet trillen. OHL zal zaterdag dus opnieuw op een scorende Mitrovic hopen. "Ik wist dat dat doelpunt er vroeg of laat zat aan te komen. Ik had al een paar wedstrijden enkele mooie kansen."