Tegenstander spreekt Besnik Hasi en KV Mechelen moed in: "Dit is een heel moeilijke competitie, ik mag dat zeggen"

Het zijn geen vrolijke tijden voor Besnik Hasi en KV Mechelen. De trainer krijgt zijn ploeg, die het winnen compleet verleerd is, maar niet op de rails.

In de loop van het seizoen kent elke ploeg wel een dipje en dat kan dan wel eens een ernstige vormdip worden. In het geval van KV Mechelen is het opvallende dat het maar blijft duren en de reeks ook na negen wedstrijden op rij nog niet ten einde is. Wie naar het balbezit kijkt, zou denken dat KV nooit kan zakken, maar daar koopt het geen prijs voor.

In elk geval is er wel veel respect voor de manier waarop Malinwa zich al een heel seizoen presenteert. Besnik Hasi mocht al geregeld van een collega complimenten ontvangen en dat is na het bezoek aan Leuven niet anders. "Mechelen is nog altijd een heel goede ploeg. Veel respect voor de coach", leeft OHL-trainer Chris Coleman mee met Hasi.

Coleman vindt JPL moeilijke competitie

Nochtans zijn de resultaten van KV Mechelen de laatste maanden simpelweg zeer pover. Dat wil daarom niet zeggen dat de Mechelaars voetballend niets voorstellen, benadrukt Coleman. Hij ziet een andere mogelijke reden. "Als zo'n goede ploeg zo'n mindere reeks kan neerzetten, wil dat ook iets zeggen over de competitie. Dit is een héél moeilijke competitie, voor alle ploegen."

De Welshman vindt zichzelf goed geplaatst om hierover te oordelen. "Ik ben vanwege mijn voetballoopbaan in alle delen van de wereld geweest. Ik mag dat dus zeggen, vind ik." Coleman bedoelt dus dat het niveau in de Jupiler Pro League niet onderschat moet worden, wat maakt dat verschillende ploegen aan elkaar gewaagd zijn. En het dus ook mogelijk is om vaak nipt te verliezen.

OHL-trainers looft zijn spelers

Zijn OHL was alvast in staat om Mechelen een nieuwe nederlaag aan te smeren, met een man minder dan nog. "Je moet de uitdaging aanvaarden. Als je het dan kunt overleven, geeft dat een nog beter gevoel. Als je het vuile werk niet wil doen of geen duels kunt winnen, pak je sowieso niets. 100% van de verdienste gaat naar de spelers. Ze zijn geslaagd in de test."