De Roeck lacht in zijn vuistje na zot slot tegen Club Brugge: "Dat is het mooie aan voetbal"

Dat het in het Bosuilstadion kan spoken, weet onder meer Barcelona ook. En Club Brugge had het vorig seizoen ook vlaggen, maar dit had toch niemand zien aankomen.

Zelfs met twee gemaakte doelpunten, komt Antwerp amper aan een xG van 0.63 en 7 schoten in totaal. Tegenstander Club Brugge deed het met een xG van 2.87 en 19 schoten meer dan 4x beter wat betreft xG. Toch moest Blauw-Zwart na 90 minuten afdruipen op de Bosuil.

Geloof

"We wisten dat het moeilijk zou zijn vandaag", vertelt Jonas De Roeck achteraf. "In de eerste helft hebben we enorm veel moeite gehad met het druk zetten. In de tweede helft ging het beter en was de twijfel wat uit de ploeg, we toonden meer durf", aldus de trainer van Antwerp.

En dan is er natuurlijk nog de factor Bosuilstadion. "Zolang het 0-1 bleef, wisten we dat er nog kansen zouden komen.. Het geloof bleef de hele wedstrijd behouden omdat we ook wel wisten dat Club niet de hele wedstrijd zo'n tempo zou blijven ontwikkelen."

"Soms kan één bepaalde situatie voor energie en zuurstof zorgen, zeker hier thuis. Een 0-2 zou wellicht nefast geweest zijn en als de doelman van de match is, weet je dat het een lastige partij was."

"Mooie aan voetbal"

in de 86e minuut werd het geloof van De Roeck en co dan toch beloond want een verschroeiende uithaal van Doumbia zorgde voor de gelijkmaker. Chery zorgde helemaal voor een delirium door de 1-2 nog te maken.

"Ik begrijp heel goed dat het enorm zuur is voor Club Brugge. Maar dat is ook het mooie aan voetbal, dat je door 5 minuten je kansen te grijpen ook kan winnen", besluit Jonas De Roeck.