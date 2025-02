Heeft Club Brugge nog een spits nodig? Peter Vandenbempt geeft er zijn mening over

Na de nederlaag tegen Antwerp vragen veel Club Brugge-fans om een nieuwe spits. De ploeg domineerde de wedstrijd en creëerde tal van kansen, maar liet na om het af te maken.

Peter Vandenbempt temperde de kritiek en vond dat Club indrukwekkend speelde. "Ze hadden zo veel controle, métier, het middenveld draaide geweldig. De Bosuil werd er stil van."

Vincent Janssen, doorgaans een van de gevaarlijkste spitsen van de competitie, kwam amper in het stuk voor. De Club-defensie had hem stevig in de greep. Toch slaagde Club er zelf niet in om meer dan één keer te scoren, ondanks een karrenvracht aan doelpogingen. "Veel beter kan je niet verwachten op een moeilijke verplaatsing, midden in een loodzware periode", aldus Vandenbempt.

Na de match gaf Nicky Hayen toe dat het misliep in de afwerking. "Ze maakten verkeerde keuzes en gingen te vaak voor eigen succes", zei de trainer. Club-doelman Senne Lammens hield zijn ploeg met enkele straffe reddingen overeind, maar uiteindelijk kon Antwerp in de slotfase toeslaan.

Toch blijft Vandenbempt sceptisch over de roep om een nieuwe spits. "In de Champions League scoorden ze weinig, maar in de competitie valt dat nog mee. Ze hebben met voorsprong de meeste goals gemaakt." Hij wijst erop dat Club altijd gevaarlijk is met meerdere doelpuntenmakers, in plaats van afhankelijk te zijn van één topschutter.

Door het verlies blijft Club Brugge zes punten achter op leider Genk. Union Sint-Gillis hijgt in de nek en woensdag wacht een cruciaal bekerduel tegen datzelfde Genk. "Je wil er niet uitgaan in de beker, want anders wordt het wel onaangenaam", waarschuwt Vandenbempt.