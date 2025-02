Euforie bij Antwerp, onbegrip bij Club Brugge: "Soms gebeurt er iets wat niemand snapt" en "Enkel aan onszelf te wijten"

Antwerp heeft zondagavond een spectaculaire overwinning geboekt tegen Club Brugge. De bezoekers domineerden bijna de volledige wedstrijd, maar slaagden er niet in om het af te maken.

In de slotfase sloeg Antwerp toe via Doumbia en Chery, waardoor de wedstrijd alsnog kantelde in het voordeel van de thuisploeg. Tjaronn Chery, die in de 89e minuut de beslissende 2-1 op het bord zette, was dolblij met de overwinning.

"Soms gebeuren er dingen die niemand snapt, wat een fantastisch gevoel", reageerde de middenvelder. "Kerk gaf me een geweldige bal en gelukkig kon ik die afmaken. We hebben het gedaan, want we hadden die drie punten nodig. Als je dit zo kan winnen, dan is het een enorme opsteker."

Bij Club Brugge heerste vooral teleurstelling. Hans Vanaken kon moeilijk begrijpen hoe zijn ploeg deze wedstrijd nog uit handen had gegeven. "Het is duidelijk: als je die 0-2 niet maakt, dan kan je zelf nog tegen de muur lopen. Dan scoren zij en komt het geloof bij hen terug", analyseerde de aanvoerder.

"We hebben dit enkel aan onszelf te wijten. Zij vonden geen oplossingen en we speelden bijna de perfecte match, maar we hadden het moeten afmaken. Dat is het enige wat we onszelf kunnen verwijten."

De nederlaag doet Club Brugge denken aan vorig seizoen, toen ze een gelijkaardige klap kregen in de reguliere competitie. Toch put Vanaken hoop uit het verdere verloop van de campagne. "Vorig jaar hetzelfde, ja", erkende hij. "Maar toen stonden we in mei wel met die trofee, en hopelijk gebeurt dat nu ook."