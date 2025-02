Nicky Hayen clasht met fans en gaat lijnrecht in tegen hun advies

Voor het tweede jaar op rij liet Club Brugge zich 'flikken' op de Bosuil. Opnieuw lukte het de Great Old om in het slot een achterstand helemaal om te keren, ondanks de karrenvracht aan kansen die Club Brugge kreeg.

3 factoren

Efficiëntie, dat was het codewoord na de wedstrijd voor Club Brugge. Of beter gezegd, een gebrek eraan. "Lammens speelde een schitterende wedstrijd", moest ook Club-trainer Nicky Hayen toegeven. "Maar er ging wel wat meer mis", vond hij.

"Rond de 16 van Antwerp maakten we niet altijd de juiste keuzes", ging Hayen verder. "We gingen te veel voor eigen succes in plaats van een juiste en betere keuze te maken. En natuurlijk is er ook nog de factor geluk die hoort bij een doelpunt maken soms. De combinatie van die drie factoren zorgden ervoor dat er geen tweede in ging."

Geen goalgetter

Bovendien heeft Club Brugge toch wel een probleem met scoren. Ondanks dat ze met 53 goals de meest doeltreffende ploeg zijn van het seizoen, missen ze een echte goalgetter. Voor een ploeg met de duurste kern, is een topscorer die na 24 wedstrijden 8 doelpunten gemaakt heeft toch weinig.

Dat Blauw-Zwart geen echte killer heeft in de box, klagen de supporters al even aan op social media; Vooral na het 1-1 gelijkspel tegen KV Kortrijk vonden velen het toch net te weinig wat miljoenenaankoop Gustaf Nilsson op de mat bracht de voorbije maanden, ondanks een blessure. En ook Jutgla zal, ondanks zijn werkethiek, nooit een echte goalgetter worden.

Vertrouwen

Met een nakende transferdeadline in het zicht (die momenteel helemaal overschreden is), was het dan ook de vraag of Club Brugge nog zou handelen op de transfermarkt. Hayen was meteen duidelijk: "Ik heb vertrouwen in mijn spitsen."

"We zitten in een fase dat de bal niet makkelijk binnen gaat maar dat kan snel verkeren. Kijk naar Thiago vorig jaar die lang zonder doelpunt zat en bij wie ze daarna allemaal binnen vlogen. Je moet je spitsen ook het vertrouwen kunnen geven", besloot hij.