Nicky Hayen haalt belangrijke factor aan waardoor Antwerp onwaarschijnlijke ommekeer kon realiseren

Na een ongeslagen reeks van 20 wedstrijden verliest Club Brugge voor de tweede wedstrijd op rij. Eerst was er een ingecalculeerde op het veld van Manchester City,, zondagnamiddag was het een eerder onverwachte 2-1 nederlaag tegen Antwerp.

Dominantie Club Brugge

Hoe is het kunnen gebeuren dat Club Brugge toch nog puntenloos huiswaarts moet keren nadat het na 85 minuten nog probleemloos 0-1 voor stond tegen Antwerp? Dat is ook wat Nicky Hayen zich afvroeg op de persconferentie achteraf.

"We waren vanaf de aftrap dominant en hadden op alles wat ze deden een antwoord. Na een halfuur stonden we gewoonweg verdiend op voorsprong", analyseert de trainer van Club Brugge na de partij. "Vervolgens lieten we het tempo zakken."

Zuurstof

En op dat moment, na een halfuur spelen, verloor Club Brugge de gehele dominantie over de partij. Het zou nog een uur duren vooraleer Antwerp kon scoren, maar dat het daar begon kon ook Hayen niet ontkennen: "We geven hen daar het gevoel dat ze niet meer moesten pressen achter de bal maar dat ze ons vanuit de organisatie konden opvangen."

En toch kon Club Brugge nog genoeg kansen af dwingen om de voorsprong te verdubbelen, maar telkens stond Senne Lammens pal. "Hij speelde echt een schitterende wedstrijd. Maar dan nog... We hebben Antwerp zuurstof gegeven en het gevoel blijven geven dat er iets in zat vandaag, dat had nooit mogen gebeuren", zucht hij.

Door het verlies tegen Antwerp ziet Club leider Racing Genk 6 punten uitlopen in het klassement. Volgende donderdag treffen de nummers één en twee elkaar in de halve finale van de Croky Cup. Club trekt naar Genk met een 2-1 voorsprong in de achterzak.