Trainer Ferdinand Feldhofer geeft fout toe na late nederlaag van Cercle Brugge tegen Standard

Cercle Brugge heeft de kans laten liggen om dichter bij de top zes te komen. Thuis tegen Standard verloor de Vereniging in de slotseconden nog twee punten.

Cercle Brugge verloor nu al tien wedstrijden op rij niet meer, maar toch voelde het gelijkspel tegen Standard als een nederlaag. In de 98ste minuut, een minuut na het aflopen van de blessuretijd, scoorde Lazare nog de gelijkmaker.

In de 95ste minuut bracht Cercle-coach Feldhofer nog Kakou en Agyekum in de plaats van Magnée en Nunes. De organisatie van Cercle leek niet meer op punt te staan na die wissels, Feldhofer moest zijn fout dan ook toegeven.

"Ik had ook het gevoel dat onze organisatie er niet meer was. We hadden alles onder controle, maar ik wilde nog een fysiek sterke verdediger met Kakou, en ook Agyekum is iemand sterk. Diakité ging op de plaats spelen van Magnée."

Feldhofer wil efficiënter Cercle zien

Feldhofer zag echter ook dat Cercle zichzelf wat in de voet had geschoten. "We hebben niet ons beste spel gespeeld in balbezit, waardoor het te gemakkelijk was voor Standard om te verdedigen."

In de tweede helft begonnen we goed, namen de controle over en scoorden een mooie goal. Onze transities moesten we wel beter uitspelen. We hadden gewoon een tweede keer moeten scoren, dat is ons grote werkpunt", zei de Oostenrijker.