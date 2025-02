Helemaal rond: Cercle Brugge doet enorme deal met verkoop van speler die ze gratis haalden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kazeem Olaigbe, de 22-jarige vleugelspeler van Cercle Brugge, heeft zijn transfer naar de Franse Ligue 1-club Rennes afgerond. De deal is bevestigd door het gerenommeerde Franse sportmedium L'Equipe.

Olaigbe wordt daarmee de directe vervanger van Jota, die recent naar Celtic vertrok voor een bedrag van 22 miljoen euro. De aanvaller heeft een solide seizoen gedraaid bij Cercle Brugge, met acht goals en één assist in 31 wedstrijden.

Olaigbe, die zijn jeugdopleiding genoot bij Southampton FC, stond nog tot 2027 onder contract bij de Belgische club. Zijn transfer naar Rennes komt op het moment dat hij eindelijk zijn plek had veroverd in het eerste elftal van Cercle Brugge.

De Vereniging uit Brugge lijkt nu wel een flinke financiële winst te behalen, aangezien Olaigbe oorspronkelijk gratis werd aangetrokken van de Engelse club. De verwachte transfervergoeding bedraagt meer dan 3,5 miljoen euro.

Toch is het verlies op sportief gebied een aderlating. Olaigbe begon steeds meer indruk te maken bij groen-zwart en zijn vertrek zal een leegte achterlaten op de vleugels van Cercle.

Voor Rennes is de komst van Olaigbe een interessante zet, aangezien de Franse club op zoek was naar een versterking voor de aanval na het vertrek van Jota. Met zijn snelheid en aanvallende kwaliteiten kan Olaigbe zich goed ontwikkelen in de Ligue 1.