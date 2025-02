Christiaan Ravych niet opgezet met laat gelijkspel van Cercle Brugge: "Daarom verdienden we om te winnen"

Cercle Brugge heeft in eigen huis de kans laten liggen om tot op drie punten te komen van de top zes. In de slotseconden slikte de Vereniging nog een tegengoal en zag het de zege in rook opgaan.

In een wedstrijd met weinig kansen kwam Cercle Brugge iets na het uur op voorsprong dankzij een heerlijke goal van Nazinho. De Vereniging leek stand te houden en de drie punten thuis te houden, maar Lazare bezorgde Cercle nog een koude douche.

"Ik heb hier weinig woorden voor", zei verdediger Christiaan Ravyc achteraf. "Dit voelt meer aan als een nederlaag dan een gelijkspel. We verdienden om te winnen want we hadden de wedstrijd onder controle, met meer balbezit en meer kansen."

"/Om dan in minuut 98 een doelpunt te slikken, is zeer zuur." Het gelijkspel lag duidelijk zwaar op de lever van Ravych. "Tuurlijk, als je als verdediger in de laatste seconden nog zo'n kutgoal slikt, dan is dat altijd heel zuur. Bij de tegengoal moest er een controlerende middenvelder staan, maar die was er niet."

Cercle Brugge is nog niet veilig

Cercle had bij een overwinning tot op drie punten kunnen komen van de top zes, maar heeft nu nog altijd maar een voorsprong van zes punten op nummer dertien Westerlo, dat zondag nog speelt op het veld van Kortrijk.

"Alles ligt heel dicht bij elkaar, boven en onder ons. En het verandert ook heel snel. We konden hier een mooie zaak doen met de drie punten." Cercle moet zo onder blijven kijken, volgende week moet het naar Racing Genk.