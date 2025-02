Hautekiet spreekt Leko tegen over de top zes: "Zou toch saai zijn om dat nu al te zeggen?"

Met nog zes wedstrijden voor de boeg in de reguliere competitie strijdt Standard nog altijd volop mee voor de top zes. Al zijn er wel verschillende meningen daarover bij de Rouches.

Door de nederlaag te vermijden tegen Cercle Brugge houdt Standard de Vereniging op zes punten en pakte het zelf nog een extra puntje in de strijd om de top zes. Voor verdediger Ibe Hautekiet is die top zes nu ook een doel.

"Eerst en vooral was de doelstelling van Standard om niet in de play-downs terecht te komen, vooral door de financiële situatie. Nu zijn we daar vanaf, al mag je nooit nooit zeggen. Maar de kans is nu wel heel groot."

Hautekiet droomt van top zes, Leko blijft voorzichtig

"Nu kunnen we omhoog kijken en hopen we om met een mirakel nog in play-off 1 te geraken. Want als je nu al zou zeggen dat je tevreden zou zijn met play-off 2, zou het ook maar saai zijn", stak Hautekiet zijn ambitie niet weg.

In de laatste vijf wedstrijden van de reguliere competitie moet Standard wel nog tegen de volledige top vijf spelen. "Dat wordt andere koek, maar het wordt wel leuk. We gaan ons 100% geven en spelen ook drie van die vijf wedstrijden thuis. Die wedstrijden gaan uitverkocht zijn, Sclessin gaat in vuur en vlam staan en dan kunnen we altijd iets meer."

De ambitie van Hautekiet om de top zes te halen werd echter tegengesproken door trainer Ivan Leko. "Of de top zes ons doel is? Nee, we blijven bescheiden en bekijken het match per match", bleef de Kroaat op de vlakte.