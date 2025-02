Ex-scheidsrechter Tim Pots velt zijn oordeel over bizarre rode kaart van N'Diaye

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In enkele seconden kreeg kreeg Moussa N'Diaye tegen KAA Gent rood. Het was een heel bizarre situatie voor de fans van RSC Anderlecht.

RSC Anderlecht kwam op achterstand tegen KAA Gent na knullig uitvoetballen. Tot overmaat van ramp kwam daar iets na het half uur nog een rode kaart bij.

De uitsluiting van Moussa N’Diaye was er duidelijk te veel aan voor paarswit. Met zijn tienen konden ze geen aanspraak meer maken op de overwinning.

N’Diaye kreeg in enkele seconden tijd twee keer geel. Hij duwde eerst Samoise tegen de grond en maakte dan een kleine kopstootbeweging naar Mitrovic. Was die rode kaart te streng?

“Het oordeel is streng, maar valt te begrijpen”, aldus Tim Pots in Het Laatste Nieuws. “Ook de twee aanstokers moesten op de bon. Mitrovic kreeg effectief geel, maar Samoise niet. Het klopt niet dat hij vrijuit ging terwijl N’Diaye twee keer geel krijgt.”

Even later deed Verboomen het wel zoals het hoorde. “Er was een opstootje tussen Delorge en Degreef. Die laatste werd op de grond geduwd, maar kreeg ook een gele kaart. Beide spelers werden bestraft, zoals het hoort.”