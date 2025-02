Eigen speler spreekt wel heel klare taal over vertrek van Wouter Vrancken bij KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wouter Vrancken is geen trainer meer bij KAA Gent. Hij nam in onderling overleg met het bestuur afscheid van de club.

KAA Gent heeft zijn eerste overwinning van 2025 en wat voor één. Het vertrek van trainer Wouter Vrancken is duidelijk doorgespoeld met de zege tegen RSC Anderlecht.

Volgens Stefan Mitrovic was het duidelijk dat er iets moest gebeuren. “De beslissing van het bestuur was terecht. Er moest iets gebeuren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De verandering liet zich meteen goed voelen. “Je voelde dat deze groep meer energie nodig had en nu is er ook meer vertrouwen en discipline, want jonge spelers hebben ook duidelijkheid nodig.”

De match met Danijel Milicevic lijkt er helemaal te zijn. De kans is dan ook groot dat de club met hem als hoofdtrainer doorgaat. Iets wat Mitrovic alleen maar kan toejuichen.

“Mili kent deze club door en door. Hopelijk kan hij hier lang blijven werken en je merkt dat hij het team naar een hoger niveau tilt en hij geniet het respect van de spelers”, gaat Mitrovic verder.

Trainer zijn bij een club die wil meespelen aan de top van de klassering is geen gemakkelijke opdracht. “Ach, als coach moet je zowel technisch, tactisch en psychologisch sterk zijn”, besluit de Serviër.