Samoise en Mitrovic lachen in hun vuistje: "Maar je voelde ook dat de ref ons zocht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gespreksonderwerp na KAA Gent-Anderlecht was ongetwijfeld de rode kaart van Moussa N'Diaye. Daarbij waren Samoise en Mitrovic betrokken.

Twee incidenten in enkele seconden tijd leverden Moussa N’Diaye van RSC Anderlecht tegen KAA Gent een rode kaart op. Terecht, zo oordeelde ex-scheidsrechter Tim Pots.

“Het ging allemaal heel snel, maar ik denk dat hij me duwt en dan is hij ook nog eens betrokken in een opstootje met Stef (Mitrovic, red.)”, zegt Matisse Samoise aan Het Nieuwsblad.

De speler van KAA Gent verwijst naar de heenmatch. “Er is een beweging in de richting van Mitrovic. Op Anderlecht kregen we ook hele lichte rode kaarten en zoals wij ons toen lieten vangen, lieten zij zich nu vangen.”

Ook Mitrovic vindt de rode kaart terecht. “Mijn rol bij de rode kaart?”, klinkt het. “Tja, soms moet je gewoon slim zijn en profiteren van zo’n situatie. Hij maakte in elk geval een beweging met het hoofd, maar geen idee wat er voordien gebeurde.”

Mitrovic had wel een probleem met de tweede helft van scheids Verboomen. “Je voelde dat hij ons zocht. Zo kwam hij me ook enkele keren opzoeken en die rode kaart van Leo Lopes is ook zuur”, besluit hij.