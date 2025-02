'Francis Amuzu heeft besloten: winger van Anderlecht trekt voor dit bedrag naar het buitenland'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Francis Amuzu gaat Anderlecht nog verlaten. De winger zal bij Gremio gaan tekenen voor twee seizoenen.

Francis Amuzu heeft tegen Hoffenheim zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht gespeeld. De winger zal nog vertrekken, snel, al zit er niet per se haast achter.

Volgens Sacha Tavolieri maakt hij de transfer naar het Braziliaanse Gremio. Paars-wit krijgt voor zijn winger nog 1,2 miljoen euro.

Voor Amuzu is het op financieel vlak sowieso een goede deal: hij zou 2 miljoen euro per jaar opstrijken. Hij heeft zijn een akkoord gevonden met de club.

De Braziliaanse club boekt nu een vlucht voor hem, zodat de deal binnen de 48 uur helemaal in orde kan komen. De transfermarkt is nog open tot einde februari in Brazilië.

Amuzu speelde nog voor geen enkele andere club dan Anderlecht als prof. Hij heeft 251 wedstrijden in het shirt van paars-wit gespeeld, waarin hij het net 28 keer wist te vinden.