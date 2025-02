🎥 Scheidsrechterbaas Lardot fluit scheidsrechter terug voor rode kaart van N'Diaye

RSC Anderlecht verloor afgelopen weekend van KAA Gent. Er was achteraf veel te doen over de dubbele gele kaart van Moussa N'Diaye.

In amper enkele tellen kreeg Moussa N’Diaye afgelopen weekend twee keer geel en dus rood in de partij van RSC Anderlecht tegen KAA Gent.

Dat gebeurde na wat machogedrag in de zestien, met Matisse Samoise en Stefan Mitrovic. Scheidsrechterbaas Jonathan Lardot geeft ref Nathan Verboomen ongelijk over de fase.

“Ik zeg altijd: we moeten beslissingen nemen met gezond verstand”, klonk het bij Lardot in Under Review. “Het Belgische voetbal is een product dat we op een goeie manier moeten verkopen. De arbitrage hoort daar ook bij. We moeten niet gelijk hebben, maar gelijk krijgen.”

“Wat mij betreft - en dat verwacht ik ook van de scheidsrechter - is een gele kaart voor Samoise voor onsportief gedrag, een gele kaart voor Mitrovic voor de duw en een gele kaart voor N’Diaye voor de reactie.”

De eerste gele kaart van N’Diaye, voor het akkefietje met Samoise, had er volgens Lardot dus niet mogen komen. “Geen gele kaart voor N’Diaye voor die eerste fase met Samoise. Dus deze fase heeft niet geholpen voor het vervolg van de wedstrijd.”