🎥 Jan Vertonghen heeft er een wel héél opmerkelijke ontmoeting opzitten met ... Remco Evenepoel: "We worden oud, jong"

Een fitte Jan Vertonghen, die zou Anderlecht wel kunnen gebruiken. Zijn ploeg verloor vanavond op het veld van Gent met 1-0.

Vertonghen blijft verder werken aan zijn herstel en hij is zeker niet de enige topsporter. Hij duikt op in een YouTube-video van Remco Evenepoel, Anderlecht-fan maar vooral gekend als wielerkampioen. In dit filmpje over de herstelperiode van Evenepoel en de verkiezing van Sportman van het Jaar, staan Remco en Vertonghen op een gegeven moment samen aan te schuiven aan een rood licht.

"Even zwaaien naar YouTube", krijgt Vertonghen te horen uit de wagen van Evenepoel. Dat doet de voetballer dan ook met veel plezier. Ze weten allebei wat het is om een lange herstelperiode af te werken en vragen elkaar dan ook hoe het gaat. "Dag per dag", zegt Remco Evenepoel. Jan Vertonghen knikt en kent het gevoel. "Ja, hetzelfde."

Vertonghen lacht met eigen leeftijd

Vertonghen is ondertussen ook al 37, wat behoorlijk oud is in voetbaltermen. Zo voelt de voormalige international het zelf ook blijkbaar aan. "We worden oud, jong, we worden oud", lacht Vertonghen. Remco Evenepoel laat meteen blijken dat hij tonnen respect heeft voor de ancien van RSC Anderlecht. "Na zo'n carrière", antwoordt Evenepoel.

Vertonghen wenst Evenepoel nog succes met zijn revalidatie, het zal zeker niet het laatste contact zijn tussen beide topsporters. Vervolgens laten ze het fastfoodrestaurant McDonald's links liggen en rijden ze verder. "Allé man, maak dat mee", kan Evenepoel het amper geloven dat ze beiden gelijktijdig voor de verkeerslichten stonden. Wat een toeval.

Evenepoel ook fan van Arsenal

Eerder in het filmpje is Evenepoel overigens te zien in een shirt van Arsenal, zijn favoriete buitenlandse club, terwijl hij oefeningen doet in de fitness.