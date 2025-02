Wie moet die ploeg op sleeptouw nemen? De vraag van één miljoen bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht verloor afgelopen weekend van KAA Gent. Het was de vierde nederlaag in acht wedstrijden na de winterstop.

Bij RSC Anderlecht hoopte men vurig om tegen KAA Gent vertrouwen te tanken richting de bekerwedstrijd van deze week tegen Royal Antwerp FC. Dat is echter eventjes anders uitgedraaid. “Geen van de nieuwkomers bij Anderlecht kon mij overtuigen”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

En eigenlijk is dat ook wel te begrijpen. “Zij komen in een ploeg waarvan ik enkele weken geleden vertelde dat ze ziek was - en vandaag is Anderlecht nog steeds minstens erg verkouden.”

De vraag is duidelijk: wie moet de ploeg dan op sleeptouw nemen? “Dendoncker en Verschaeren? Dendoncker vergelijk ik met Praet en Thorgan Hazard. Alledrie kunnen ze niet wegstoppen dat ze de voorbije twee, drie jaar hooguit twintig wedstrijden per seizoen speelden. Je verliest zo je ritme en je explosiviteit. Je raakt geblesseerd, en het wordt gewoon moeilijk om de kar te trekken.”

In vier competitiewedstrijden, twee in de Europa League en twee bekerpartijen werd vier keer verloren. Het vertrouwen staat dan ook heel erg laag richting donderdag.

“We zijn begin januari en paars-wit is simpelweg geen herkenbare ploeg. Hetzelfde kan trouwens gezegd over AA Gent - dat wat mij betreft ook maar een magere wedstrijd speelde gisteravond. Net die herkenbaarheid is wat Racing Genk en Club Brugge, de twee grote titelkandidaten, zo stabiel maakt.”