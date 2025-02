Yves Vanderhaeghe (KV Kortrijk) houdt zich niet in na jammerlijke nederlaag tegen Westerlo: "Onaanvaardbaar"

KV Kortrijk leek tegen KVC Westerlo op weg naar een heel belangrijke en deugddoende zege, maar het gaf tegen een mannetje minder nog een 1-0 voorsprong volledig uit handen. En dus waren ze enorm teleurgesteld bij De Kerels.

"We stonden 1-0 voor en ze krijgen een rode kaart. Alle omstandigheden waren in ons voordeel", aldus Marco Ilaimaharitra in een eerste reactie bij de rechtenhouders over de match tegen Westerlo. "Het is een fout van ons dat we deze wedstrijd nog verliezen."

Doelpunten cadeau gedaan

Ook coach Yves Vanderhaeghe was achteraf streng "We krijgen de doelpunten tegen vanuit ons eigen balbezit. We worden niet uitgespeeld, maar we geven de bal gewoon cadeau."

"En daar doen ze dan iets mee. Het zijn onaanvaardbare fouten op dit niveau en dan zie je ook dat je dat cash moet betalen. Dat stoort me enorm, want een match duurt 95 minuten. Je mag de basisdingen van het voetbal niet verloochenen."

Ideale omstandigheden

"Na die uitsluiting waren het de ideale omstandigheden, maar dan nog verspelen we de match. Dit is een hele zware kater", was de coach van KV Kortrijk zeer streng voor zijn spelers.

De kloof tussen KV Kortrijk en Westerlo is ondertussen zeven punten. De komende zes weken (en de zes resterende weken in de play-downs) zal het beter moeten.