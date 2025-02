Hoe een rode kaart KVC Westerlo niet tegenhield om te triomferen: een inspirerend verhaal

KVC Westerlo had al sinds 24 november 2024 niet meer gewonnen. Toen ging KV Kortrijk in eigen huis overtuigend voor de bijl: 4-0. De 'terugwedstrijd' was veel meer een nagelbijter voor De Kemphanen.

Lange tijd leek KVC Westerlo op weg naar een nederlaag. Ze kwamen op achterstand én moesten op het uur ook met een man minder verder. Toch wisten De Kemphanen de rug meer dan te rechten.

Blijven vechten

Westerlo ging erop én erover en komt zo tot op een puntje van KV Mechelen op de twaalfde plaats. Als er de komende weken nog wat punten uit de kast vallen, dan kan Westerlo de play-downs misschien alsnog vermijden.

Na het laatste fluitsignaal was het dan ook niet onlogisch stevig feest bij de bezoekers. Zowel in de kleedkamers als eerder al bij de bezoekende fans, die er ook in blijven geloven dat het goed kan/zal komen met Westel.

Opsteker

"Eindelijk nog eens drie punten gepakt. Het waren zeer nodige drie punten. Ik ben supertrots op hoe we gewerkt hebben, zelfs na de rode kaart", aldus Dogucan Haspolat tegen de rechtenhouders meteen na het duel tegen Kortrijk.

Een gevoel dat ook leefde bij Tuur Rommens: "We zijn blijven vechten, ook toen we met tien waren. Dit is een opsteker. We hebben heel moeilijke maanden gehad en ik denk dat we hierop kunnen verder bouwen."