LIVE: Antwerp moet goede voetbal nu ook belonen, STVV rekent op Olympiërs

Antwerp ontvangt deze namiddag STVV. Een wedstrijd waar toch al wat spanning aan vasthangt, want bij beide ploegen is er toch twijfel in de rangen geslopen.

Antwerp begon de competitie met een nipte overwinning tegen Charleroi, maar verloor vervolgens op eigen veld van Anderlecht, ondanks een dominante prestatie. Het duel tegen STVV biedt een kans voor de Great Old om terug op het juiste spoor te komen en het thuispubliek te trakteren op een overwinning. Antwerp heeft deze zomer veel veranderingen doorgemaakt, zowel in het spelersbestand als in de technische staf. Jonas De Roeck, de nieuwe coach en een ex-Kanarie, heeft de taak overgenomen van Mark Van Bommel en kan rekenen op ervaren krachten zoals Toby Alderweireld, Vincent Janssen, en Tjarron Chery. Maar er kunnen nog veel veranderingen aan de kern gebeuren. Er zijn immers geruchten rond sterkhouders als Janssen, Balikwisha, Keita, Yusuf... Nieuwkomer Farouck Adekami zal waarschijnlijk nog niet in actie komen tegen STVV. Aan de andere kant heeft STVV te maken gehad met een lastige start van het seizoen, mede door de afwezigheid van enkele spelers vanwege hun deelname aan de Olympische Spelen. Nu de kern terug compleet is, met onder andere Fujita, Yamamoto en Kokubo weer beschikbaar, ziet de hemel er al een stuk blauwer uit. De nieuwe rol van Robert-Jan Vanwesemael als middenvelder naast jeugdproduct Diriken heeft positieve indrukken achtergelaten, en de Japanner Taniguchi zou wel eens een basisplaats kunnen krijgen na zijn sterke invalbeurt vorige week.