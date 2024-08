LIVE: Antwerp reageert meteen na de 2-1, Ondrejka haalt penseel boven

65



Doelpunt van Jacob Ondrejka

De ingevallen Valencia schiet en Coppens kan niet klemmen. Ondrejka is goed gevolgd en scoort makkelijk.



63

Gyrano Kerk

Anthony Valencia





63

Ayrton Costa

Mandela Keita





58

Chery krijgt de 4-1 voorgeschoteld van Ondrejka, maar schiet over.



55



Doelpunt van Jacob Ondrejka (Tjarron Chery)

Even het penseel bovenhalen denkt Ondrejka. Hij schildert de bal vanuit stilstand in de verste hoek. Niks aan te doen, maar ook zwak verdedigd.



54



Doelpunt van Ryoya Ogawa (Ryotaro Ito)

Ogawa frommelt de bal in doel. Vreemde reactie na de goal, er is amper vreugde of opwinding te zien bij STVV.



52

Antwerp laat de bal aan STVV. Ze zijn niet van plan zich te moe te maken.



45

Kerk had de wedstrijd al op slot kunnen doen, maar de Nederlander heeft het scoren blijkbaar verleerd.



39



Doelpunt van Mahamadou Doumbia (Gyrano Kerk)





39

Daar is de 2-0

Daar is ook Boem Boem Doumbia. De middenvelder haalt zijn verschroeiende rechter nog eens boven. Coppens lijkt de bal te hebben, maar hij caprioleert over hem in doel.



38

Lammens moet eens plat op een schot van Zahiroleslam.



36

Misverstand van Chery. Hij dacht dat er wel iemand zou inlopen aan de tweede paal, maar zijn voorzet belandt dus in niemandsland.



30

De opgerukte Ogawa schiet voorlangs.



27

STVV heeft veel fouten nodig om Antwerp af te stoppen.



25

Even waterbreak. Antwerp heeft de voet ook wat van het gaspedaal gehaald.



22

Gele kaart voor Ayrton Costa





17

Chery trapt te wild naast na een goeie actie van Bataille.



16

Ondrejka met een heel mooie dribbel en hij bereikt de achterlijn. Hij legt terug naar het penaltypunt, maar geen van zijn maats had zich daar gepositioneerd.



12

Antwerp is furieus begonnen. STVV ziet sterretjes. Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. Hoe lang kan de thuisploeg dit moordende tempo aanhouden bij die warmte?



12

10

Chery is zich aan het amuseren. De spelverdeler stuurt nu Kerk weg. Die ziet zijn afgeweken schot op het dak van het doel vallen.



8

Zahiroleslam krijgt ook een goeie kans, maar schiet via het been van Alderweireld over.



4



Doelpunt van Tjarron Chery (Vincent Janssen)

Odoi opent op rechts Janssen en diens voorzet waait over alle STVV-verdedigers. Chery krijgt de bal in de voet en schiet dan spectaculair met een halve omhaal in de hoek.



1

Antwerp - STVV: 0-0