LIVE: Leider KVC Westerlo bijna op volle sterkte tegen Union SG, dat speler ziet terugkeren uit blessure

KVC Westerlo neemt het in eigen huis op tegen Union SG. De Kemphanen zullen proberen hun leiderspositie te behouden terwijl de Brusselaars hun Europese domper willen doorspoelen met een overwinning.

KVC Westerlo is, samen met Anderlecht, leider nadat het 6 op 6 pakte in de JPL. De Kemphanen konden veel indruk maken tijdens hun eerste twee wedstrijden van het seizoen.

De club scoorde maar liefst zeven keer op twee wedstrijden, waarvan vier doelpunt op verplaatsing bij KV Mechelen. Zeker geen onverdiende eerste plaats dus.

De blessure die Luka Vuskovic opliep afgelopen weekend bleek goed mee te vallen waardoor hij inzetbaar is. Ook Griffin Yow is weer van de partij, hij is terug van Olympische Spelen. Zo is alleen Jordan Bos nog out.

Union heeft iets recht te zetten. De Brusselaars verloren dinsdagavond met 3-1 van Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League.

Het goede nieuws voor Union is dat Lazare Amani terug is uit blessure. Coach Sébastien Pocognoli gaf al aan dat hij naar alle waarschijnlijkheid zal roteren vanwege de Europese wedstrijden.