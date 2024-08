LIVE: Sensatie in de Kempen! Westerlo speelt Union helemaal zoek en maakt nummer drie!

Brandon Morren vanuit 't Kuipje



45+1

Gele kaart voor Fedde Leysen





45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



44

El Hadj gaat op doel af met nog wat verdedigers voor zich. Hij probeert het zelf maar Bolat let goed op en klemt het leer.



41

Rodriguez dribbelt heerlijk door de Westelse verdediging en wordt dan hardhandig van de bal gezet. Scheidsrechter Vergoote ziet er geen graten in.



40

Ondertussen is Reynolds blijven liggen, hij krijgt wat spray op zijn been en kan verder.



39

Gele kaart voor Anan Khalaili





37

Stassin krijgt de bal na een corner plots voor zijn voeten, maar de spits kraakt zijn schot.



35

Union probeert wel, maar op een echt grote kans blijft het wachten. Westerlo swingt op het veld.



34

Westerlo heeft ondertussen al 10 doelpunten gemaakt in de JPL dit seizoen.



32



Doelpunt van Allahyar Sayyadmanesh

Nummer drie! Sayyadmanesh krijgt de bal voor zijn voeten nadat Machida een schot van Madsen laat afwijken. De aanvaller twijfelt niet en laat Moris voor een derde keer achterom kijken.



26

Vanwege de bloedhete zon in de Kempen krijgen we een korte drankpauze. Pocognoli kan best even bijsturen.



23

Ook na de 2-1 blijft Westerlo met voorsprong de gevaarlijkste ploeg. Neustädter kopt een vrije trap bijna in doel, maar Moris kan er net bij.



22







17



Doelpunt van Adedire Mebude

We waren nog aan het nagenieten van de vrije trap, en plots ontploft 't Kuipje opnieuw! Een slimme inworp zorgt ervoor dat Stassin voor doel kan geven, Mebude twijfelt niet en ramt de bal voorbij Moris!



14



Doelpunt van Dogucan Haspolat

Wat een vrije trap! Westerlo mag vanop een zeer interessante plaats proberen, met Haspolat achter de bal. De middenvelder plaatst het leer perfect in de bovenhoek, Moris kansloos.



12

Alweer Stassin, dit keer in het zijnet.



9

Het is meteen duidelijk dat de Kemphanen mooi en aanvallend voetbal willen brengen. Er wordt goed gecombineerd.



6







5



Doelpunt van Kevin Rodriguez (Mathias Rasmussen)

Daar is het openingsdoelpunt al! Union versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd, die Rasmussen op het hoofd van Rodriguez schildert. De bal gaat hoog de lucht in en paal binnen. Het leek hier wel dat Bolat meer had kunnen doen.



1

Westerlo is scherp! De Kemphanen zorgen in minuut één al voor heel wat gevaar vooraan. De bal dwaalt even rond in het strafschopgebied van de Brusselaars waarna Stassin net naast doel trapt.



1

We zijn eraan begonnen in 't Kuipke!



1

Westerlo - Union SG: 0-0