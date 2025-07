LIVE: Dender weer bijna... Voorsprong zou wel al gerechtvaardigd zijn

Cercle Brugge opent vanmiddag om 16u zijn nieuwe seizoen met een verplaatsing naar promovendus Dender. Meteen een belangrijke wedstrijd, want met Anderlecht en Club Brugge als volgende tegenstanders moet Groen-Zwart vandaag absoluut iets rapen.

Cercle hoopt de positieve lijn van de voorbereiding door te trekken. Tegen Club Luik en Beerschot won het met 5-0 en 0-1, zonder tegendoelpunt. Het systeem staat, en Cinel kiest voor een dynamische 4-4-2 met Ravych en Utkus centraal achterin. Op het middenveld is het nog even afwachten of Hannes Van der Bruggen speelklaar geraakt, anders start Diaby. De Ivoriaan, ex-PSG, wordt gezien als een mogelijke revelatie.

De grootste verrassing zat in doel: Maxime Delanghe krijgt de voorkeur boven publiekslieveling Warleson. Die kon die beslissing moeilijk verteren, maar zit volgens Cinel wel gewoon op de bank. “Warleson is een beest op de lijn, maar Maxime is meevoetballend sterker en dat is belangrijk in mijn aanpak.”

Bij Dender verliep de voorbereiding stroef door blessures en vertraging op de transfermarkt, maar coach Vincent Euvrard laat het hoofd niet hangen. “We zijn klaar om competitief te zijn. Er wordt nog versterking verwacht, maar ik geloof in deze groep.” Vooral achterin zoekt Dender nog een centrale verdediger en een wingback.

Aurélien Scheidler is voorlopig nog steeds Denders diepe spits, ondanks aanhoudende transfergeruchten. “Er is tot nu toe niets concreet”, zegt Euvrard. Door het spitsentekort kiest hij voor een 3-4-3-systeem met Scheidler centraal voorin. Of Nsimba in de loop van de wedstrijd kan invallen, is nog onzeker.

Cercle start vandaag dus als favoriet, maar onderschatting is uit den boze. De club wil vermijden dat het seizoen net als vorig jaar begint met puntenverlies. Voor coach Cinel wordt het zijn officiële debuut en meteen een eerste test of zijn frisse ideeën ook effectief renderen in de Jupiler Pro League.