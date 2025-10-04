Volg Antwerp - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 04/10/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 10
LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?
Foto: © photonews

Kijkend naar de stand is het een kelderkraker, maar Antwerp en Cercle Brugge zijn het alleszins helemaal niet gewoon om zo laag te staan in het klassement. Kan Antwerp de remonte inzetten in het eigen Bosuilstadion?

Antwerp op zoek naar top 6

Antwerp is het wel minder gewoon dan Cercle Brugge om in de onderste regionen van het klassement te staan. Ze hebben wel 7 punten meer dan rode lantaarn Dender maar staan daar maar enkele plaatsen boven op de 13e stek. De ambitie is play off 1 dus daar moet dringend verandering in komen.

Een overwinning kan wonderen doen want drie extra punten zorgen ervoor dat Antwerp virtueel op de 7e  plaats zou komen te staan. Al is het vooral het spelniveau dat kapitein Vincent Janssen zorgen baart. De Nederlander twijfelt, niet onterecht, of de Great Old wel het niveau en de kwaliteit tussen de lijnen heeft om in de top 6 te eindigen..

Na een 1/12 in de competitie is het voor Antwerp echt wel cruciaal geworden om te winnen zaterdagavond. De komende wedstrijden moeten de troepen van Stef Wils naar Sclessin en ontvangen ze Club Brugge. Als er één match van de drie is waar je de punten kan rapen...

Cercle wil xG waarmaken

Eén plaats en één punt onder Antwerp vinden we Cercle Brugge terug in het klassement. De vereniging heeft met 2 op 12 één puntje beter gedaan dan Antwerp de voorbije weken maar vrolijk zullen ze daar niet van worden.

Cercle-trainer Cinel weet alvast hoe ze vanavond over Antwerp kunnen springen in de stand: "We moeten onze kansen afmaken. Tegen Gent hadden we 22 schoten maar verliezen we met 2-4. Als je naar onze xG kijkt, moeten we veel hoger staan", klinkt het.

Kunnen ze daar vanavond verandering in brengen op het veld van Antwerp of niet? Volg het hier LIVE.

Vergelijking Antwerp - Cercle Brugge

Positie

12
14

Punten

10
9

Gewonnen

2
2

Verloren

3
4

Gescoorde doelpunten

9
12

Doelpunten tegen

11
13

Gele kaarten

22
18

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

15
6
3
01/03 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Antwerp Antwerp
06/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/05 18:30 Antwerp Antwerp 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/04 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
09/12 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Antwerp Antwerp
30/07 13:30 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/04 16:00 Antwerp Antwerp 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Antwerp Antwerp
09/04 20:45 Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
20/01 21:00 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/08 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
19/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Antwerp Antwerp
21/09 20:00 Antwerp Antwerp 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/12 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Antwerp Antwerp
25/08 20:00 Antwerp Antwerp 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/01 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
13/11 16:00 Antwerp Antwerp 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/10 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Antwerp Antwerp
10/04 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Antwerp Antwerp
07/11 20:00 Antwerp Antwerp 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/04 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Antwerp Antwerp
08/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

Antwerp onder druk tegen Cercle Brugge: "Dat zijn we onze supporters verschuldigd"

03/10 24

Royal Antwerp FC staat met tien punten uit negen wedstrijden pas op een dertiende plaats in de Jupiler Pro League. En dus is het tegen Cercle Brugge toch stilaan van moeten...

Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

03/10 5

De positie van Stef Wils als hoofdcoach van Royal Antwerp FC staat onder toenemende druk. Het duel van zaterdag tegen Cercle Brugge zou wel eens cruciaal kunnen zijn.

Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

Assistent van Cercle Brugge geeft de echte reden voor het vertrek van Thibo Somers

09:00 1

Thibo Somers neemt het zaterdag voor het eerst op tegen Cercle Brugge, de club waar hij jarenlang actief was. Assistent-coach Jimmy De Wulf van de Vereniging, die hem bijna...

