LIVE: Begint Antwerp tegen Cercle Brugge aan remonte?

Kijkend naar de stand is het een kelderkraker, maar Antwerp en Cercle Brugge zijn het alleszins helemaal niet gewoon om zo laag te staan in het klassement. Kan Antwerp de remonte inzetten in het eigen Bosuilstadion?

Antwerp op zoek naar top 6

Antwerp is het wel minder gewoon dan Cercle Brugge om in de onderste regionen van het klassement te staan. Ze hebben wel 7 punten meer dan rode lantaarn Dender maar staan daar maar enkele plaatsen boven op de 13e stek. De ambitie is play off 1 dus daar moet dringend verandering in komen.

Een overwinning kan wonderen doen want drie extra punten zorgen ervoor dat Antwerp virtueel op de 7e plaats zou komen te staan. Al is het vooral het spelniveau dat kapitein Vincent Janssen zorgen baart. De Nederlander twijfelt, niet onterecht, of de Great Old wel het niveau en de kwaliteit tussen de lijnen heeft om in de top 6 te eindigen..

Na een 1/12 in de competitie is het voor Antwerp echt wel cruciaal geworden om te winnen zaterdagavond. De komende wedstrijden moeten de troepen van Stef Wils naar Sclessin en ontvangen ze Club Brugge. Als er één match van de drie is waar je de punten kan rapen...

Cercle wil xG waarmaken

Eén plaats en één punt onder Antwerp vinden we Cercle Brugge terug in het klassement. De vereniging heeft met 2 op 12 één puntje beter gedaan dan Antwerp de voorbije weken maar vrolijk zullen ze daar niet van worden.

Cercle-trainer Cinel weet alvast hoe ze vanavond over Antwerp kunnen springen in de stand: "We moeten onze kansen afmaken. Tegen Gent hadden we 22 schoten maar verliezen we met 2-4. Als je naar onze xG kijkt, moeten we veel hoger staan", klinkt het.

Kunnen ze daar vanavond verandering in brengen op het veld van Antwerp of niet? Volg het hier LIVE.