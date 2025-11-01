Datum: 01/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE: Het staat intussen weeral 2-1... Het gaat snel in Anderlecht-KV Mechelen

Vanavond ontvangt Anderlecht KV Mechelen in het Lotto Park, maar de sfeer bij paars-wit is allesbehalve ontspannen. Coach Besnik Hasi staat zwaar onder druk na de teleurstellende bekermatch tegen Ninove, waar hij zelfs werd uitgefloten door een deel van het publiek.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   37' 55" 
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Discussieer live mee! Lees 33 reacties...
37
 Anderlecht lijkt niet te gaan inzakken deze keer. Maar KV Mechelen lijkt voorlopig achteraan zijn zaakjes op orde te hebben. De bezoekers eisen ook het balbezit op.
32
 Hey verliest het duel aan de baklijn en Kana moet kiezen tussen uitstappen en bij zijn man blijven. Hij blijft en dat is de juiste keuze. De voorzet van Salifou gaat verloren.
25

Goal 		Doelpunt van Mihajlo Cvetkovic
Angulo met de actie die Hasi van hem verwacht: versnellen in de zestien en terugleggen. Cvetkovic loopt binnen.
21

Goal 		Doelpunt van Mathis Servais
Een tegenaanval uit het boekje. Antonio versnelt, zet voor en Servais duwt makkelijk binnen.
18
 Hazard met de goeie actie en voorzet, maar Cvetkovic schiet mijlenver over voor doel. Dat had de 2-0 moeten zijn.
17
 Camara ziet zijn schot via de onderkant van de lat weer het veld instuiteren. Wel een heel mooie aanval van Anderlecht.
15
 Marsa wil de bal wegkoppen, maar neemt het hoofd van Angulo mee. De twee hebben even verzorging nodig.
12

Goal 		Doelpunt van Adriano Bertaccini
KV Mechelen stond goed, maar Bertaccini profiteert van balvoordeel na een fout op Cvetkovic. Hij schiet van net buiten de zestien precies in het hoekje. Een goeie beslissing van ref Bourdeaud'hui om te laten doorspelen.
9
 Vanderbiest heeft drie man op zijn rechterflank gezet. Augustinsson maakt wilde gebaren dat hij ze niet alle drie kan bewaken.
7
 Miras wacht wel héél lang voor hij een lange bal onderschept. Cvetkovic was er bijna mee weg.
6
 Augustinsson is boos. Bij een counter staat hij ineens tegen drie KVM'ers. De Cat haalt het gevaar eruit.
4
 Nu wel: een schot van Cvetkovic maar recht op Miras.
4
 Anderlecht speelt op de helft van Mechelen, maar voorlopig levert het weinig op behalve hoekschoppen.
2
 Tweede hoekschop al voor Anderlecht. De eerste leverde weinig gevaar op.
1
 Diouf geeft meteen een hoekschop weg... Nogal knullig.
1
 Anderlecht - KV Mechelen: 0-0
Anderlecht (Anderlecht - KV Mechelen)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Bank: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Ali Maamar - Tristan Degreef

KV Mechelen (Anderlecht - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Therence Koudou - Redouane Halhal - Gora Diouf - Bill Antonio - Fredrik Hammar - Myron van Brederode - Jose Marsa - Dikeni Salifou - Lion Lauberbach - Mathis Servais
Bank: Bilal Bafdili - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Lovro Golic - Tommy St. Jago - Massimo Decoene - Xander Van Der Velde

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.8  
Meer statistieken
Camara Ilay 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Kana Marco 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hey Lucas 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 6.2  
Meer statistieken
De Cat Nathan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 7.8  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Hazard Thorgan 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Angulo Nilson 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 7.0  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
N'Diaye Moussa  
Verschaeren Yari  
Kikkenborg Mads  
Vazquez Luis  
Llansana Enric  
Stroeykens Mario  
Sardella Killian  
Maamar Ali  
Degreef Tristan  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 6.5  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Koudou Therence 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Halhal Redouane 6.7  
Meer statistieken
Diouf Gora 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Antonio Bill 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hammar Fredrik 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Marsa Jose 6.2  
Meer statistieken
Salifou Dikeni 6.2  
Meer statistieken
Lauberbach Lion 6.4  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Servais Mathis 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Golic Lovro  
St. Jago Tommy  
Decoene Massimo  
Van Der Velde Xander  

Vooraf

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?
Foto: © photonews

Vanavond ontvangt Anderlecht KV Mechelen in het Lotto Park, maar de sfeer bij paars-wit is allesbehalve ontspannen. Coach Besnik Hasi staat zwaar onder druk na de teleurstellende bekermatch tegen Ninove, waar hij zelfs werd uitgefloten door een deel van het publiek.

Alleen een overtuigende overwinning kan de gemoederen bedaren. De kritiek komt niet uit het niets. Anderlecht presteert al maanden onder zijn niveau: een magere 10 op 30 in de play-offs, een verloren bekerfinale tegen Club Brugge en Europese uitschakelingen tegen Häcken en AEK Athene. Tot nu toe wist Hasi zich te verschuilen achter Wouter Vandenhaute, die de meeste kritiek opving, maar die tijd lijkt voorbij.

De druk wordt nog groter omdat ook sportief directeur Olivier Renard onder vuur ligt. Volgens sommige fans kreeg Hasi niet genoeg kwaliteit in handen, maar tegelijk wordt Renard nu mee verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise. Beide mannen hopen de komst van de nieuwe CEO Kenneth Bornauw en voorzitter Michael Verschueren te halen zonder crisisbeslissingen.

90 minuten beslissend over zijn toekomst bij Anderlecht

Een nederlaag vanavond tegen Mechelen zou dat plan echter opblazen. “Ik begrijp de frustratie van de supporters", zei Hasi op zijn persconferentie. “Ze willen meer zien dan wat we nu brengen. De druk? Die verandert niets aan hoe ik werk.” Toch weet hij dat de volgende negentig minuten beslissend kunnen zijn voor zijn toekomst.

Voor Hasi voelt dit allemaal vertrouwd aan. In 2016 werd hij bij Anderlecht ook al het mikpunt van kritiek, ondanks mooie Europese prestaties tegen Tottenham en Monaco. Toen overleefde hij het niet. De vraag is of geschiedenis zich vanavond herhaalt.

En dus ligt het lot van Hasi in de handen van zijn spelers. Een inspiratieloze prestatie kan het einde betekenen voor de coach, terwijl een sterke zege tegen Mechelen misschien opnieuw wat rust brengt in het Lotto Park. Vanavond wordt duidelijk of Anderlecht nog gelooft in zijn trainer, of dat de breuk onvermijdelijk is.

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen"

30/10

Wie voor het seizoen voorspelde dat KV Mechelen de beter gerangschikte ploeg zou zijn in aanloop naar het onderlinge duel met Anderlecht op speeldag 13, was wellicht eens r...

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

31/10 3

Besnik Hasi en Lion Lauberbach staan zaterdag voor het eerst sinds hun samenwerking bij KVM tegenover elkaar in afzonderlijke kampen. Brengt de man die niet kon scoren de p...

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

Icoon van Anderlecht richt zijn pijlen niet op Besnik Hasi: "Hij hoofdverantwoordelijke? Dat is er ver over!"

31/10 8

De druk op Besnik Hasi bij Anderlecht neemt toe. Tijdens de bekermatch van dinsdag klonk er luid boegeroep vanop de tribunes, een teken aan de wand voor wie de club volgt. ...

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

31/10 3

Besnik Hasi neemt het op tegen zijn oude club, KV Mechelen, en staat op een wankel koord. Zijn positie bij Anderlecht is allesbehalve zeker, maar Olivier Renard zit in een ...

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

31/10 2

Zondag kruisen Anderlecht en KV Mechelen de degens in het Lotto Park, maar één man kijkt met bijzondere motivatie uit naar die wedstrijd: Lion Lauberbach. De Duitse spits k...

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

31/10 2

Anderlecht-coach Besnik Hasi ligt onder vuur. Ondanks de bekerzege tegen Ninove blijven de prestaties ondermaats, en de supporters lieten dat luid merken. Hasi begrijpt de ...

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

31/10 14

Bij Anderlecht rommelt het opnieuw. Ondanks de bekerzege tegen KVK Ninove blijft de kritiek op coach Besnik Hasi luid klinken. Olivier Deschacht neemt het echter voor hem op.

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

31/10

KV Mechelen won de bekerderby tegen Lierse, maar verloor onderweg Mory Konaté. De middenvelder liep een jukbeenbreuk op en is drie weken out. Coach Fred Vanderbiest ergert ...

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

31/10 1

KV Mechelen reist zaterdagavond met vertrouwen naar Anderlecht, na de bekerzege tegen Lierse. Trainer Fred Vanderbiest kijkt uit naar het duel, maar weet dat paars-wit alti...

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40 6

Terwijl een deel van de Anderlecht-fans luid roept om het vertrek van Besnik Hasi, neemt Bertrand Crasson het op voor de coach. Volgens de voormalige verdediger van paars-w...

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30 1

Anderlecht zit in een sportieve dip, en coach Besnik Hasi zoekt naar verklaringen bij zichzelf én zijn spelers. De Kosovaar sprak openhartig over enkele van zijn pionnen, v...

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30

KV Mechelen zal het zaterdag tegen Anderlecht zonder Moncef Zekri moeten doen. De 17-jarige flankaanvaller is met Marokko op het WK U17, maar maakt intussen ook indruk in E...

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00 2

Anderlecht heeft het dit seizoen toch bijzonder moeilijk. Volgens Olivier Deschacht ligt het probleem niet bij coach Besnik Hasi, maar bij de spelers, die volgens hem te we...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved