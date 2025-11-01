LIVE: Het staat intussen weeral 2-1... Het gaat snel in Anderlecht-KV Mechelen

Vanavond ontvangt Anderlecht KV Mechelen in het Lotto Park, maar de sfeer bij paars-wit is allesbehalve ontspannen. Coach Besnik Hasi staat zwaar onder druk na de teleurstellende bekermatch tegen Ninove, waar hij zelfs werd uitgefloten door een deel van het publiek.

Alleen een overtuigende overwinning kan de gemoederen bedaren. De kritiek komt niet uit het niets. Anderlecht presteert al maanden onder zijn niveau: een magere 10 op 30 in de play-offs, een verloren bekerfinale tegen Club Brugge en Europese uitschakelingen tegen Häcken en AEK Athene. Tot nu toe wist Hasi zich te verschuilen achter Wouter Vandenhaute, die de meeste kritiek opving, maar die tijd lijkt voorbij.

De druk wordt nog groter omdat ook sportief directeur Olivier Renard onder vuur ligt. Volgens sommige fans kreeg Hasi niet genoeg kwaliteit in handen, maar tegelijk wordt Renard nu mee verantwoordelijk gehouden voor de sportieve malaise. Beide mannen hopen de komst van de nieuwe CEO Kenneth Bornauw en voorzitter Michael Verschueren te halen zonder crisisbeslissingen.

90 minuten beslissend over zijn toekomst bij Anderlecht

Een nederlaag vanavond tegen Mechelen zou dat plan echter opblazen. “Ik begrijp de frustratie van de supporters", zei Hasi op zijn persconferentie. “Ze willen meer zien dan wat we nu brengen. De druk? Die verandert niets aan hoe ik werk.” Toch weet hij dat de volgende negentig minuten beslissend kunnen zijn voor zijn toekomst.

Voor Hasi voelt dit allemaal vertrouwd aan. In 2016 werd hij bij Anderlecht ook al het mikpunt van kritiek, ondanks mooie Europese prestaties tegen Tottenham en Monaco. Toen overleefde hij het niet. De vraag is of geschiedenis zich vanavond herhaalt.

En dus ligt het lot van Hasi in de handen van zijn spelers. Een inspiratieloze prestatie kan het einde betekenen voor de coach, terwijl een sterke zege tegen Mechelen misschien opnieuw wat rust brengt in het Lotto Park. Vanavond wordt duidelijk of Anderlecht nog gelooft in zijn trainer, of dat de breuk onvermijdelijk is.