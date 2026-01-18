LIVE: STVV komt even goed weg, OHL ziet af!
STVV ontvangt OH Leuven om speeldag 21 af te sluiten. Bij de Truienaars start Merlen in de plaats van Sissako, die wel op de bank zit. Het is zijn eerste basisplaats bij Sint-Truiden. Noë Dussenne keert terug in de ploeg bij OHL.
44' 58"
|
|
Kokubo Leobrian
|
| 7.05
Leobrian Kokubo @ Sint-Truiden - OH Leuven7.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/12 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Vanwesemael Robert-Jan
|
| 7.22
Robert-Jan Vanwesemael @ Sint-Truiden - OH Leuven7.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/29 (82.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|7/11 (63.6%)
| Balverliezen
|8
|
|
- Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
|
Taniguchi Shogo
|
| 7.38
Shogo Taniguchi @ Sint-Truiden - OH Leuven7.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/32 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Musliu Visar
|
| 7.16
Visar Musliu @ Sint-Truiden - OH Leuven7.16
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/34 (88.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
- Sleutelpasses: 1
|
Van Helden Rein
|
| 6.97
Rein Van Helden @ Sint-Truiden - OH Leuven6.97
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/36 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/6 (83.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
|
Merlen Ryan
|
| 7.5
Ryan Merlen @ Sint-Truiden - OH Leuven7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/24 (87.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|6/6 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
- Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
|
Yamamoto Rihito
|
| 7.6
Rihito Yamamoto @ Sint-Truiden - OH Leuven7.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/18 (88.9%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
- Sleutelpasses: 3
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Sebaoui Ilias
⚽
|
| 7.97
Ilias Sebaoui @ Sint-Truiden - OH Leuven7.97
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/16 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
- Schoten op doel: 1/3
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ito Ryotaro
|
| 6.8
Ryotaro Ito @ Sint-Truiden - OH Leuven6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/26 (92.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
- Schoten op doel: 0/2
|
Muja Arbnor
|
| 6.35
Arbnor Muja @ Sint-Truiden - OH Leuven6.35
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/14 (64.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|10
|
|
- Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Goto Keisuke
|
| 6.58
Keisuke Goto @ Sint-Truiden - OH Leuven6.58
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/8 (62.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
- Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
Hata Taiga
|
|
|
|
|
Sissako Abdoulaye
|
|
|
|
|
Ferrari Andres
|
|
|
|
|
Delpupo Isaias
|
|
|
|
|
Juklerød Simen
|
|
|
|
|
Lendfers Matt
|
|
|
|
|
Janssens Wolke
|
|
|
|
|
Diriken Alouis
|
|
|
|
|
Matsuzawa Kaito
|
|
|
|
|
|
|
Leysen Tobe
|
| 6.17
Tobe Leysen @ Sint-Truiden - OH Leuven6.17
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/19 (52.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/17 (11.8%)
| Balverliezen
|9
|
|
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 2/17 (11.8%)
|
Verstraete Birger
|
| 6.33
Birger Verstraete @ Sint-Truiden - OH Leuven6.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/19 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
- Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
|
Nyakossi Roggerio
|
| 6.7
Roggerio Nyakossi @ Sint-Truiden - OH Leuven6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/20 (95%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
- Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Dussenne Noë
|
| 6.81
Noë Dussenne @ Sint-Truiden - OH Leuven6.81
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/28 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/7 (14.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
|
Verlinden Thibaud
|
| 6.19
Thibaud Verlinden @ Sint-Truiden - OH Leuven6.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/8 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
- Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Maziz Youssef
|
| 6.38
Youssef Maziz @ Sint-Truiden - OH Leuven6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/20 (75%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.07
Ewoud Pletinckx @ Sint-Truiden - OH Leuven6.07
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|3
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/20 (70%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
- Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
George Wouter
|
| 6.54
Wouter George @ Sint-Truiden - OH Leuven6.54
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/6 (16.7%)
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Schoten op doelkader: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.3
Óscar Gil Regaño @ Sint-Truiden - OH Leuven6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Kaba Sory
|
| 6.41
Sory Kaba @ Sint-Truiden - OH Leuven6.41
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Sleutelpasses: 1
|
Maertens Mathieu
|
| 5.83
Mathieu Maertens @ Sint-Truiden - OH Leuven5.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/7 (71.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
- Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
Ominami Takuma
|
|
|
|
|
Schrijvers Siebe
|
|
|
|
|
Karim Traoré Abdoul
|
|
|
|
|
Teklab Henok
|
|
|
|
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
|
|
|
|
|
Lakomy Lukasz
|
|
|
|
|
Akimoto Takahiro
|
|
|
|
|
Jochmans Owen
|
|
|
|
|
Vlietinck Thibault
|
|
|
|