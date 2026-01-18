Datum: 18/01/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: STVV komt even goed weg, OHL ziet af!

STVV ontvangt OH Leuven om speeldag 21 af te sluiten. Bij de Truienaars start Merlen in de plaats van Sissako, die wel op de bank zit. Het is zijn eerste basisplaats bij Sint-Truiden. Noë Dussenne keert terug in de ploeg bij OHL.

Tijd   44' 58" 
Brandon Morren
38
 STVV komt goed weg
OHL met een groot wapenfeit! Wouter George knalt hard op de lat en stond het bijna 1-1.
34
  Gele kaart voor Mathieu Maertens
32
 Goto knalt naast doel. Leysen zat er nog bij en dus wordt het een corner.
30
 Verlinden botste met Yamamoto, knie tegen knie. De Belg moet er even van bekomen.
23
 Merlen met een heerlijke bal tot bij Yamamoto, die er net niet bij kan. OHL geraakt er voorlopig echt niet uit.
22
 Ter herinnering: bij een zege klimt STVV over Club Brugge naar de tweede plaats in het klassement.
21
  Gele kaart voor Youssef Maziz
20
STVV - OH Leuven
19
 Ook na het openingsdoelpunt blijft STVV de betere ploeg. De bezoekers hebben voorlopig niets te zeggen op Stayen.
9

Goal 		Doelpunt van Ilias Sebaoui (Arbnor Muja)
Daar is het openingsdoelpunt al! Muja legt vanop de achterlijn achteruit en de bal bereikt Sebaoui. De Truiense flankaanvaller legt het leer prima in doel.
7
 STVV komt er opnieuw door. Yamamoto stuurt Goto diep, maar Tobe Leysen is eerder op de bal. OHL is nu toch al twee keer flink gewaarschuwd.
4
 Eerste grote kans voor STVV
Daar is de thuisploeg een eerste keer! Arbnor Muja zet een mooie actie op, gaat in het strafschopgebied door de benen van een tegenstander en trapt dan van dichtbij naast.
1
 We zijn eraan begonnen op Stayen!
1
 STVV - OH Leuven: 0-0
STVV (STVV - OH Leuven)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Visar Musliu - Rein Van Helden - Ryan Merlen - Rihito Yamamoto - Ilias Sebaoui - Ryotaro Ito - Arbnor Muja - Keisuke Goto
Bank: Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa

OH Leuven (STVV - OH Leuven)
OH Leuven: Tobe Leysen - Birger Verstraete - Roggerio Nyakossi - Noë Dussenne - Thibaud Verlinden - Youssef Maziz - Ewoud Pletinckx - Wouter George - Óscar Gil Regaño - Sory Kaba - Mathieu Maertens
Bank: Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Abdoul Karim Traoré - Henok Teklab - Chukwubuikem Ikwuemesi - Lukasz Lakomy - Takahiro Akimoto - Owen Jochmans - Thibault Vlietinck

STVV STVV
Kokubo Leobrian 7.05  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Vanwesemael Robert-Jan 7.22  
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Taniguchi Shogo 7.38  
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Musliu Visar 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Van Helden Rein 6.97  
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
Merlen Ryan 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Yamamoto Rihito 7.6  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Sebaoui Ilias 7.97  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ito Ryotaro 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
Muja Arbnor 6.35  
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Goto Keisuke 6.58  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Hata Taiga  
Sissako Abdoulaye  
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
 

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 6.17  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/17 (11.8%)
Verstraete Birger 6.33  
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
Nyakossi Roggerio 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Dussenne Noë 6.81  
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Verlinden Thibaud 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Maziz Youssef   6.38  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Pletinckx Ewoud 6.07  
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
George Wouter 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Gil Regaño Óscar 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kaba Sory 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Maertens Mathieu   5.83  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Ominami Takuma  
Schrijvers Siebe  
Karim Traoré Abdoul  
Teklab Henok  
Ikwuemesi Chukwubuikem  
Lakomy Lukasz  
Akimoto Takahiro  
Jochmans Owen  
Vlietinck Thibault  
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

