KV Mechelen - Anderlecht (Jupiler Pro League 2025/2026)

Kevin Vanbuggenhout



90+6

KVM op een zucht van Play-off 1...



90+3

Mihajlo Cvetkovic

Ibrahim Kanate





90+3

Myron van Brederode

Massimo Decoene





90+1



Doelpunt van Myron van Brederode

Vlak na de tweede geel voor Bertaccini! Van Brederode knalt heerlijk de 1-0 binnen!



90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



89

2e gele kaart voor Adriano Bertaccini





85

Thorgan Hazard

Yari Verschaeren





85

Ilay Camara

Killian Sardella





83

Redouane Halhal

Ian Struyf





83

Bouke Boersma

Keano Vanrafelghem





80

Redding Miras

Op een goede flankvoorzet is Anderlecht nog eens dicht bij een doelpunt, maar een prima redding van Miras houdt de Mechelse hoop levend.



76

Een kopbal van Hammar op hoekschop gaat hoog over. Wel nog eens een beter moment van KVM.



72

Gele kaart voor Adriano Bertaccini





69

Een vrije trap van Boersma gaat een metertje over.



68

Gele kaart voor Moussa Diarra





67

Gele kaart voor Mihajlo Ilic





66

Gele kaart voor Mario Stroeykens





63

Kerim Mrabti

Benito Raman





63

Moncef Zekri

Bill Antonio





62

Nog eens een schot uit de tweede lijn van RSCA, deze keer zonder gevaar.



61

Enric Llansana

Adriano Bertaccini





60

Tristan Degreef

Mario Stroeykens





59

Saliba op de lat!

Deze keer is de middenvelder er wél dichtbij! De bal belandt voor zijn voeten en Saliba ziet zijn uithaal stranden op de dwarsligger!



55

Saliba waagt zich nog eens aan een poging: zijn vizier staat niet helemaal goed afgesteld.



53

Degreef op de paal!

Bijna is het bingo aan de overkant. Degreef knalt vanuit een scherpe hoek staalhard tegen de paal!



52

Mechelse kopkans naast

De vrijlopende Van Brederode kopt een harde voorzet naast. Van dit soort kansen mag KV er toch niet te veel laten liggen.



51

Anderlecht eindigde de eerste helft het best en lijkt toch op dat elan te willen voortgaan.



47

Een eerste doelpoging na rust van Saliba belandt in de armen van Miras.



46

Anderlecht heeft de tweede helft op gang getrapt.



45+2

Gele kaart voor Nathan De Cat





45+1

De kans voor Anderlecht!

Daar is dan de eerste kans voor Anderlecht, met een kopbal van Hazard aan de tweede paal! Miras laat zich niet passeren en kan ook de voorzet die nog volgt plukken.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



41

Anderlecht komt wat meer opzetten, maar deze voorzet van De Cat laat te wensen over. Dat hebben we hem al beter zien doen.



38

Eens een splijtende voorzet van Hazard in de rechthoek van KVM. Er kan echter geen Anderlecht-speler bij de bal.



34

Er wordt nog altijd fel in duel gegaan, maar de betere voetballende acties zijn nu toch al een tijdje geleden.



30

Na het gretige openingsoffensief van KV is de wedstrijd nu eerder op een dood punt aanbeland. We moeten wel nog altijd de eerste echte kansen voor Anderlecht noteren.



26

Een botsende vrije trap van Mrabti gaat naast.



24

Fel protest bij Anderlecht nadat Laforge een lichte overtreding fluit in het voordeel van KV Mechelen.



20

Een drinkpauze na nog geen twintig minuten. Vanwege de ramadan? Er stijgt gefluit op vanuit de tribunes.



16

Een schot van Zekri gaat ongevaarlijk naast. De Spanjaard beseft dat dit niet de beste poging was.



15

Recht op Coosemans!

Daar is de volgende kans voor KVM. Zekri haakt goed af, maar Coosemans krijgt de bal recht op zich geknald en kan pareren.



11

Het vuur zit er wel in bij KV Mechelen, daar kan de thuisaanhang alvast tevreden over zijn. Daarnet was er overigens even een spelonderbreking wegens verzorging voor Degreef.



7

Eerste redding Coosemans

Coosemans moet alert zijn bij een afgeweken schot van Boersma en houdt deze poging uit zijn doelvlak.



5

Na een voorzet van Van Brederode is de afvallende bal voor Hammar. Via een Brussels been gaat zijn schot over.



1

Wordt het een historische avond voor KV Mechelen of trekt Anderlecht de stijgende lijn door? De aftrap is alvast gegeven Achter de Kazerne!



1

KV Mechelen - Anderlecht: 0-0





18:11

Een goede avond vanuit een uitverkocht Achter de Kazerne. Hartelijk dank om de interessante affiche KV Mechelen - Anderlecht samen met u op de voet te volgen. U kent de situaties van beide teams: RSCA is bij een gelijkspel zeker van Play-off 1, KVM bij een overwinning. Overigens zijn er drie wijzigingen bij KV: Marsa, Zekri en Salifou komen in de ploeg. Anderlecht start met een ongewijzigd elftal.



KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Therence Koudou - Dikeni Salifou - Fredrik Hammar - Moncef Zekri - Kerim Mrabti - Myron van Brederode - Bouke Boersma

Bank: Ortwin De Wolf - Hassane Bandé - Benito Raman - Ian Truyf - Ian Struyf - Halil Ozdemir - Keano Vanrafelghem - Bilal Bafdili - Bill Antonio - Massimo Decoene



Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard

Bank: Lucas Hey - Yari Verschaeren - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Killian Sardella - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate