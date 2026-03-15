Datum: 15/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen - Anderlecht (Jupiler Pro League 2025/2026)

Wedstrijd van Speeldag 29 uit de Jupiler Pro League 2025/2026 tussen KV Mechelen en Anderlecht.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 7.4 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/25 (24%)
St. Jago Tommy 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Halhal Redouane 83' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
Marsa Jose 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Koudou Therence 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Salifou Dikeni 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/30 (60%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Zekri Moncef 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Mrabti Kerim 63' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
van Brederode Myron 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/12 (25%)
Boersma Bouke 83' -
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 27' 6.5 -
Truyf Ian 0' 7.0  
Struyf Ian 7'  
Ozdemir Halil 0'  
Vanrafelghem Keano   7' 6.2  
  • Schoten op doel: 1/1
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill 27' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Decoene Massimo   0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin   90' 7.6 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Camara Ilay 85' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Diarra Moussa   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 40/44 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Ilic Mihajlo   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Augustinsson Ludwig 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 37/46 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Llansana Enric 61' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
Degreef Tristan 60' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
De Cat Nathan   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 33/46 (71.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Hazard Thorgan 85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Bank
Hey Lucas 0'  
Verschaeren Yari 5' 6.4  
Stroeykens Mario   30' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 5' 6.6  
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano   28' 5.7 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanate Ibrahim 0'  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Scheidsrechter 		Einde
90+6
 KVM op een zucht van Play-off 1...
90+3
 Vervangen Mihajlo Cvetkovic
Ingevallen Ibrahim Kanate
90+3
 Vervangen Myron van Brederode
Ingevallen Massimo Decoene
90+1

Goal 		Doelpunt van Myron van Brederode
Vlak na de tweede geel voor Bertaccini! Van Brederode knalt heerlijk de 1-0 binnen!
90
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
89
  2e gele kaart voor Adriano Bertaccini
85
 Vervangen Thorgan Hazard
Ingevallen Yari Verschaeren
85
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Killian Sardella
83
 Vervangen Redouane Halhal
Ingevallen Ian Struyf
83
 Vervangen Bouke Boersma
Ingevallen Keano Vanrafelghem
80
 Redding Miras
Op een goede flankvoorzet is Anderlecht nog eens dicht bij een doelpunt, maar een prima redding van Miras houdt de Mechelse hoop levend.
76
 Een kopbal van Hammar op hoekschop gaat hoog over. Wel nog eens een beter moment van KVM.
72
  Gele kaart voor Adriano Bertaccini
69
 Een vrije trap van Boersma gaat een metertje over.
68
  Gele kaart voor Moussa Diarra
67
  Gele kaart voor Mihajlo Ilic
66
  Gele kaart voor Mario Stroeykens
63
 Vervangen Kerim Mrabti
Ingevallen Benito Raman
63
 Vervangen Moncef Zekri
Ingevallen Bill Antonio
62
 Nog eens een schot uit de tweede lijn van RSCA, deze keer zonder gevaar.
61
 Vervangen Enric Llansana
Ingevallen Adriano Bertaccini
60
 Vervangen Tristan Degreef
Ingevallen Mario Stroeykens
59
 Saliba op de lat!
Deze keer is de middenvelder er wél dichtbij! De bal belandt voor zijn voeten en Saliba ziet zijn uithaal stranden op de dwarsligger!
55
 Saliba waagt zich nog eens aan een poging: zijn vizier staat niet helemaal goed afgesteld.
53
 Degreef op de paal!
Bijna is het bingo aan de overkant. Degreef knalt vanuit een scherpe hoek staalhard tegen de paal!
52
 Mechelse kopkans naast
De vrijlopende Van Brederode kopt een harde voorzet naast. Van dit soort kansen mag KV er toch niet te veel laten liggen.
51
 Anderlecht eindigde de eerste helft het best en lijkt toch op dat elan te willen voortgaan.
47
 Een eerste doelpoging na rust van Saliba belandt in de armen van Miras.
46
 Anderlecht heeft de tweede helft op gang getrapt.


Scheidsrechter 		Rust


45+2
  Gele kaart voor Nathan De Cat
45+1
 De kans voor Anderlecht!
Daar is dan de eerste kans voor Anderlecht, met een kopbal van Hazard aan de tweede paal! Miras laat zich niet passeren en kan ook de voorzet die nog volgt plukken.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
41
 Anderlecht komt wat meer opzetten, maar deze voorzet van De Cat laat te wensen over. Dat hebben we hem al beter zien doen.
38
 Eens een splijtende voorzet van Hazard in de rechthoek van KVM. Er kan echter geen Anderlecht-speler bij de bal.
34
 Er wordt nog altijd fel in duel gegaan, maar de betere voetballende acties zijn nu toch al een tijdje geleden.
30
 Na het gretige openingsoffensief van KV is de wedstrijd nu eerder op een dood punt aanbeland. We moeten wel nog altijd de eerste echte kansen voor Anderlecht noteren.
26
 Een botsende vrije trap van Mrabti gaat naast.
24
 Fel protest bij Anderlecht nadat Laforge een lichte overtreding fluit in het voordeel van KV Mechelen.
20
 Een drinkpauze na nog geen twintig minuten. Vanwege de ramadan? Er stijgt gefluit op vanuit de tribunes.
16
 Een schot van Zekri gaat ongevaarlijk naast. De Spanjaard beseft dat dit niet de beste poging was.
15
 Recht op Coosemans!
Daar is de volgende kans voor KVM. Zekri haakt goed af, maar Coosemans krijgt de bal recht op zich geknald en kan pareren.
11
 Het vuur zit er wel in bij KV Mechelen, daar kan de thuisaanhang alvast tevreden over zijn. Daarnet was er overigens even een spelonderbreking wegens verzorging voor Degreef.
7
 Eerste redding Coosemans
Coosemans moet alert zijn bij een afgeweken schot van Boersma en houdt deze poging uit zijn doelvlak.
5
 Na een voorzet van Van Brederode is de afvallende bal voor Hammar. Via een Brussels been gaat zijn schot over.
1
 Wordt het een historische avond voor KV Mechelen of trekt Anderlecht de stijgende lijn door? De aftrap is alvast gegeven Achter de Kazerne!
1
 KV Mechelen - Anderlecht: 0-0


18:11
 Een goede avond vanuit een uitverkocht Achter de Kazerne. Hartelijk dank om de interessante affiche KV Mechelen - Anderlecht samen met u op de voet te volgen. U kent de situaties van beide teams: RSCA is bij een gelijkspel zeker van Play-off 1, KVM bij een overwinning. Overigens zijn er drie wijzigingen bij KV: Marsa, Zekri en Salifou komen in de ploeg. Anderlecht start met een ongewijzigd elftal.
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Therence Koudou - Dikeni Salifou - Fredrik Hammar - Moncef Zekri - Kerim Mrabti - Myron van Brederode - Bouke Boersma
Bank: Ortwin De Wolf - Hassane Bandé - Benito Raman - Ian Truyf - Ian Struyf - Halil Ozdemir - Keano Vanrafelghem - Bilal Bafdili - Bill Antonio - Massimo Decoene

Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Enric Llansana - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Yari Verschaeren - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Killian Sardella - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

Vooraf
Door de zege van Genk heeft Anderlecht nog een punt nodig om zeker te zijn van de Champions' Play-offs en dat punt zou het kunnen behalen in Mechelen. Voor de thuisploeg is het ook duidelijk: KVM heeft wellicht een zege nodig om Play-off 1 te halen. Bij een driepunter vanavond is KV meteen zeker.
18:30

RSC Anderlecht ging op bezoek bij KV Mechelen op zoek naar het laatste benodigde puntje om zeker te zijn van de Champions' Play-offs. Het was dan ook uitkijken naar hoe Jér...

Vooraf

10:45

Anderlecht heeft met een verdiend gelijkspel bij rivaal Club Brugge de bevestiging gekregen dat het in stijgende lijn zit. Dan moet een verplaatsing naar Mechelen ook wel l...

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 La Louvière La Louvière
