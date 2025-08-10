Volg Antwerp - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
Datum: 10/08/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?
Foto: © photonews

Na twee speeldagen zijn er een handvol ploegen die nog geen driepunter hebben verzameld in deze jaargang van de Jupiler Pro League. Twee van die ploegen kijken elkaar zondagavond in de ogen in het Bosuilstadion.

Antwerp met goede 2/6

Antwerp heeft met een seizoensopener thuis tegen kampioen Union en een verplaatsing naar Racing Genk al twee lastige wedstrijden achter de rug. De eerste overwinning van het seizoen is er niet van gekomen, maar ook niet de eerste nederlaag van het seizoen. Met 2 op 6 zijn ze bij Antwerp niet helemaal ontevreden op de Bosuil.

OHL met magere 1/6

In Leuven zijn ze met 1 op 6 na twee wedstrijden dan weer niet tevreden. Na het 2-2 gelijkspel tegen Charleroi werd er namelijk met 0-5 verloren op het veld van Union. Een stevige pandoering voor de troepen van David Hubert, die bij OH Leuven een kans kreeg als hoofdcoach nadat hij niet bij Anderlecht kon blijven.

Genk-trainer Thorsten Fink gaf vorige week na de partij nog stevig commentaar op de manier waarop Antwerp speelde op het veld van de Limburgers. Vandaag thuis tegen OH Leuven zal het waarschijnlijk niet lukken om defensief en afwachtend de wedstrijd aan te vangen. Dan wordt het uitkijken wat de troepen van Stef Wils waard zijn als er gedomineerd moet worden op de grasmat. 

Game management

Wie daar ongetwijfeld zal bij helpen is spits Vincent Janssen. De Nederlander scoorde al twee wedstrijden op een rij en lijkt opnieuw zijn torinstinct gevonden te hebben. Wingbacks Somers en Foulon zullen wat vaker naar voor moeten gaan dan de voorbije weken.

Bij OH Leuven wordt het zaak om de wedstrijd wat beter te managen. Tegen Charleroi stond OH Leuven namelijk tot minuut 90 nog 2-0 voor. En tegen Union stond het na vier minuten al 2-0. Daar zal Hubert ongetwijfeld op gehamerd hebben. Benieuwd of de boodschap is doorgedrongen? Volg straks live op Voetbalkrant!

Prono Antwerp - OH Leuven

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
93.48% 5.59% 0.93%
Populairste
2-0
(97x)		 2-1
(72x)		 3-0
(49x)

Vergelijking Antwerp - OH Leuven

Positie

9
15

Punten

2
1

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

2
2

Doelpunten tegen

2
7

Gele kaarten

5
4

Onderlinge duels gewonnen

12
14
8
22/02 20:45 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
20/10 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
24/01 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-3 Antwerp Antwerp
02/12 20:45 Antwerp Antwerp 1-0 OH Leuven OH Leuven
18/08 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
26/02 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
07/08 21:00 Antwerp Antwerp 4-2 OH Leuven OH Leuven
02/04 20:45 OH Leuven OH Leuven 0-1 Antwerp Antwerp
29/08 16:00 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
01/03 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-0 Antwerp Antwerp
30/11 20:45 Antwerp Antwerp 3-2 OH Leuven OH Leuven
21/01 20:30 Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
18/11 20:30 OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
16/10 16:00 Antwerp Antwerp 2-1 OH Leuven OH Leuven
18/09 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
12/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 2-2 Antwerp Antwerp
13/08 20:30 Antwerp Antwerp 1-2 OH Leuven OH Leuven
24/04 15:00 Antwerp Antwerp 2-2 OH Leuven OH Leuven
21/11 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-0 Antwerp Antwerp
25/04 15:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
23/04 19:30 OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
13/12 15:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 Antwerp Antwerp
11/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 OH Leuven OH Leuven
07/03 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
19/10 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-2 Antwerp Antwerp
29/05 20:30 Antwerp Antwerp 1-0 OH Leuven OH Leuven
25/05 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 Antwerp Antwerp
13/04 15:00 OH Leuven OH Leuven 2-1 Antwerp Antwerp
01/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 OH Leuven OH Leuven
26/08 16:00 Antwerp Antwerp 2-3 OH Leuven OH Leuven
28/04 20:00 Antwerp Antwerp 0-2 OH Leuven OH Leuven
26/11 15:00 OH Leuven OH Leuven 0-5 Antwerp Antwerp
01/04 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 Antwerp Antwerp
19/11 20:00 Antwerp Antwerp 4-3 OH Leuven OH Leuven
Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

Stef Wils heeft speciale aanpak voor zijn Japanners: "Verschil is voor hem nog groter"

09/08

Antwerp-coach Stef Wils nam vrijdag tijdens zijn persmoment de tijd voor een opmerkelijk intermezzo over zijn Japanse nieuwkomers. Die hebben een andere aanpak nodig.

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

David Hubert luidt de noodbel en komt met duidelijke hint aan het bestuur van OH Leuven

09/08 1

OH Leuven sluit speeldag drie af op bezoek bij Royal Antwerp FC. Na de bolwassing vorige week tegen Union SG is het alle hens aan dek voor David Hubert en zijn troepen. Er ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13:30 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Leuven OH Leuven
