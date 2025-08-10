LIVE: Kan OH Leuven nieuwe blamage voorkomen op het veld van Antwerp?

Na twee speeldagen zijn er een handvol ploegen die nog geen driepunter hebben verzameld in deze jaargang van de Jupiler Pro League. Twee van die ploegen kijken elkaar zondagavond in de ogen in het Bosuilstadion.

Antwerp met goede 2/6

Antwerp heeft met een seizoensopener thuis tegen kampioen Union en een verplaatsing naar Racing Genk al twee lastige wedstrijden achter de rug. De eerste overwinning van het seizoen is er niet van gekomen, maar ook niet de eerste nederlaag van het seizoen. Met 2 op 6 zijn ze bij Antwerp niet helemaal ontevreden op de Bosuil.

OHL met magere 1/6

In Leuven zijn ze met 1 op 6 na twee wedstrijden dan weer niet tevreden. Na het 2-2 gelijkspel tegen Charleroi werd er namelijk met 0-5 verloren op het veld van Union. Een stevige pandoering voor de troepen van David Hubert, die bij OH Leuven een kans kreeg als hoofdcoach nadat hij niet bij Anderlecht kon blijven.

Genk-trainer Thorsten Fink gaf vorige week na de partij nog stevig commentaar op de manier waarop Antwerp speelde op het veld van de Limburgers. Vandaag thuis tegen OH Leuven zal het waarschijnlijk niet lukken om defensief en afwachtend de wedstrijd aan te vangen. Dan wordt het uitkijken wat de troepen van Stef Wils waard zijn als er gedomineerd moet worden op de grasmat.

Game management

Wie daar ongetwijfeld zal bij helpen is spits Vincent Janssen. De Nederlander scoorde al twee wedstrijden op een rij en lijkt opnieuw zijn torinstinct gevonden te hebben. Wingbacks Somers en Foulon zullen wat vaker naar voor moeten gaan dan de voorbije weken.

Bij OH Leuven wordt het zaak om de wedstrijd wat beter te managen. Tegen Charleroi stond OH Leuven namelijk tot minuut 90 nog 2-0 voor. En tegen Union stond het na vier minuten al 2-0. Daar zal Hubert ongetwijfeld op gehamerd hebben. Benieuwd of de boodschap is doorgedrongen? Volg straks live op Voetbalkrant!