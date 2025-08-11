David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

OH Leuven heeft onder leiding van David Hubert nog niet kunnen winnen in de Jupiler Pro League. Ze staan na drie wedstrijden onderaan de ranglijst met slechts één punt.

Zondagavond verliet OH Leuven de Bosuil met lege handen. Door de nederlaag tegen Antwerp (3-1) is OHL de (gedeelde) rode lantaarn in de Jupiler Pro League nu de eerste drie speeldagen zijn afgewerkt.

Aan de microfoon van Sporza verborg coach David Hubert zijn frustratie niet. "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen. Dat was de enige fase in de eerste helft waar ze echt gevaarlijk waren," betreurde hij de manier waarop scheidsrechter De Cremer hands van Pletinckx afstrafte.

Hubert tevreden over de mentaliteit

Toch vond Hubert redenen om tevreden te zijn. Hij prees de houding van zijn spelers tegenover een kwalitatieve tegenstander. "De manier waarop het team heeft gereageerd en hoe het moeilijke momenten heeft doorstaan, maakt me erg gelukkig," legde hij uit.

De druk begint stilletjes aan wel al toe te nemen bij OHL: nog steeds geen overwinning in de Pro League en de laatste plaats in het klassement. Hubert weet dat zijn positie in gevaar zal komen als de zwarte reeks aanhoudt.

Komende vrijdag kunnen ze bij OHL meteen gaan reageren na twee nederlagen op rij. Racing Genk zakt af naar Leuven, in wat een duel wordt tussen twee teams die nog niet wisten te winnen.