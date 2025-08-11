Dubbel opvallend moment met Vincent Janssen: "Geen enkele andere spits doet dit"

Vincent Janssen liet bij de zege van Antwerp tegen OH Leuven twee strafschoppen over aan ploegmaats Balikwisha en Doumbia. Ex-spits Patrick Goots noemt dat not done, maar wel heel knap als teamplayer.

Tijdens de wedstrijd tegen OH Leuven viel een opvallend moment te noteren: penaltyspecialist Vincent Janssen van Royal Antwerp FC liet beide strafschoppen over aan zijn ploegmaats Michel-Ange Balikwisha en Mahamadou Doumbia. De beslissing leidde tot verbazing bij analisten en supporters, maar werd door voormalig topschutter Patrick Goots met bewondering onthaald.

Goots, zelf bekend om zijn neus voor doelpunten, reageerde met een mix van verwondering en respect. “Da’s Janssen ten voeten uit, hè. Geen enkele andere spits – ook ik niet, geef ik toe – had die bal twee keer afgegeven”, verklaart hij aan Gazet van Anwerpen.

Zeker omdat dit een boost zou betekenen in de topschutterstand. “Met twee penaltygoals kon hij zijn doelpuntentotaal op vier brengen. Dan stond hij helemaal bovenaan de topschuttersstand, toch een belangrijk gegeven voor veel spitsen.”

Een ongewone keuze met grote klasse van Vincent Janssen

De keuze van Janssen om zijn persoonlijke statistieken opzij te schuiven ten voordele van het team, getuigt volgens Goots van uitzonderlijke mentaliteit. “Maar dat interesseert Janssen allesbehalve. Hij is een echte teamspeler. Chapeau voor hoe hij in elkaar zit,” voegde hij eraan toe.

Royal Antwerp FC pakte tegen OH Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen. Eerder speelden de troepen van trainer Stef Wils twee keer gelijk.