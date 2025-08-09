Volg Club Brugge - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 09/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
LIVE Club Brugge-Cercle Brugge: Tankt Club nog wat meer vertrouwen of steekt Cercle daar een stokje voor?
Foto: © photonews

Tussen de twee wedstrijden in de voorrondes van de Champions League ontvangt Club Brugge de buren van Cercle. Herpakt blauw-zwart zich na de nederlaag tegen KV Mechelen?

Op de tweede speeldag ging Club Brugge verrassend onderuit op het veld van KV Mechelen en pakte het 3 op 6 bij de start van het nieuwe seizoen. In de Champions League deed Club weer wat vertrouwen op met een zege tegen Salzburg. 

Nieuw puntenverlies tegen Cercle Brugge zou dat vertrouwen opnieuw doen kelderen en dinsdag komen de Oostenrijkers al op bezoek voor de terugwedstrijd. Veel wissels van Hayen worden er echter niet verwacht. 

Jackers zal zoals voorzien weer de plaats innemen van Mignolet in doel. Siquet krijgt wellicht nog eens een basisplaats, waardoor Seys naar de linkerflank zou verhuizen. Verder worden er geen wissels verwacht. 

Cercle moet punten pakken

Bij Cercle Brugge vertrok deze week Abu Francis, hij speelde vorige week al niet meer mee tegen Anderlecht. De Vereniging is met slechts 1 op 6 begonnen en moet vermijden dat het net als vorig seizoen onderaan het klassement verzeild raakt. 

De laatste keer dat Cercle kon winnen op het veld van Club is echter al van 2010 geleden, toen werd het 0-1. In de laatste vijf wedstrijden met het thuisvoordeel voor Club in de competitie wist Cercle wel drie keer een punt te pakken. 

Prono Club Brugge - Cercle Brugge

Club Brugge wint
Populairste
2-0
(80x)		 3-0
(73x)		 3-1
(68x)

Vergelijking Club Brugge - Cercle Brugge

Positie

6
14

Punten

3
1

Gewonnen

1
0

Verloren

1
1

Gescoorde doelpunten

3
0

Doelpunten tegen

3
2

Gele kaarten

1
4

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

32
10
7
09/03 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Club Brugge Club Brugge
01/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
01/04 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Club Brugge Club Brugge
18/02 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Club Brugge Club Brugge
12/11 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
19/02 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Club Brugge Club Brugge
02/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Club Brugge Club Brugge
06/08 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/01 18:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/09 18:15 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/09 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Club Brugge Club Brugge
29/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/02 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Club Brugge Club Brugge
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 5-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
25/01 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
16/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/10 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Club Brugge Club Brugge
28/02 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/03 14:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
20/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
15/08 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Club Brugge Club Brugge
30/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/08 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/08 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Club Brugge Club Brugge
08/03 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Club Brugge Club Brugge
19/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/01 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Club Brugge Club Brugge
09/11 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Club Brugge Club Brugge
23/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/04 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/04 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
27/11 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Club Brugge Club Brugge
20/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
19/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Club Brugge Club Brugge
25/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/08 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Club Brugge Club Brugge
Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

Heeft Club Brugge een probleem met zijn topaanwinst? Hayen geeft hem nog tijd

08/08 8

Ludovit Reis kwam deze zomer als één van de meest begeerde aanwinsten naar Club Brugge, maar zijn start is minder overtuigend dan gehoopt. De Nederlander, die bij Hamburger...

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

Waarom Club Brugge zo hoog inzet voor Ordonez: transfergeld wordt nog serieus afgeroomd

08/08 3

Bij een mogelijke transfer van Joel Ordóñez mag het bestuur van Independiente del Valle zich ook nog in de handen wrijven. De Ecuadoraanse club heeft namelijk nog steeds re...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven
