-
Datum: 08/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3

LIVE: Kan STVV zijn goede vorm vasthouden of gaat FC Dender met de drie punten aan de haal?

STVV en FC Dender openen de derde speeldag in de Jupiler Pro League vanavond. De Limburgers zijn uitstekend begonnen aan de competitie met een vier punten uit twee wedstrijden. FC Dender heeft nog niet verloren, maar had meer gehoopt dan de twee gelijke spelen die ze tot nog toe hebben behaald.

Prono STVV - FCV Dender EH

STVV wint
Gelijk
STVV STVV wint Gelijk FCV Dender EH FCV Dender EH wint
80.66% 15.41% 3.93%
Populairste
2-1
(115x)		 2-0
(50x)		 3-1
(38x)

Vergelijking STVV - FCV Dender EH

Positie

3
11

Punten

4
2

Gewonnen

1
0

Gescoorde doelpunten

4
1

Doelpunten tegen

2
1

Gele kaarten

2
3

Onderlinge duels gewonnen

1
1
3
08/02 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 STVV STVV
17/08 18:15 STVV STVV 3-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/02 20:00 STVV STVV 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
01/09 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 STVV STVV
11/11 14:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 STVV STVV
Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

Dender-speler teleurgesteld in aanloop naar wedstrijd tegen STVV: "Had niet verwacht uit de ploeg te vallen"

07/08

Dender speelt komende vrijdag zijn derde competitiewedstrijd op het veld van Sint-Truiden. Het gaat daarin op zoek naar een eerste zege van het seizoen, nadat ze eerder al ...

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

Vrancken tevreden over nieuwe spits: "Hij kan veel progressie maken"

12:10 1

Sint-Truiden heeft zijn start in de Jupiler Pro League niet gemist. Met een vier op zes staat het zowaar op de derde plaats in de rangschikking. Vrijdagavond opent het de d...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 09/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 09/08 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven
