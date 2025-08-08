Volg STVV - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
|Datum:
|08/08/2025 20:45
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 3
LIVE: Kan STVV zijn goede vorm vasthouden of gaat FC Dender met de drie punten aan de haal?
STVV en FC Dender openen de derde speeldag in de Jupiler Pro League vanavond. De Limburgers zijn uitstekend begonnen aan de competitie met een vier punten uit twee wedstrijden. FC Dender heeft nog niet verloren, maar had meer gehoopt dan de twee gelijke spelen die ze tot nog toe hebben behaald.
Prono STVV - FCV Dender EH
STVV wint
Gelijk
|STVV wint
|Gelijk
|FCV Dender EH wint
|80.66%
|15.41%
|3.93%
|Populairste
|2-1
(115x)
|2-0
(50x)
|3-1
(38x)
Vergelijking STVV - FCV Dender EH
Positie
3
11
Punten
4
2
Gewonnen
1
0
Gescoorde doelpunten
4
1
Doelpunten tegen
2
1
Gele kaarten
2
3
Onderlinge duels gewonnen
1
1
3
|08/02 18:15
|FCV Dender EH
|2-1
|STVV
|17/08 18:15
|STVV
|3-3
|FCV Dender EH
|16/02 20:00
|STVV
|1-2
|FCV Dender EH
|01/09 20:00
|FCV Dender EH
|1-0
|STVV
|11/11 14:00
|FCV Dender EH
|0-1
|STVV