Datum: 22/03/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 30
LIVE: Do or die voor KAA Gent op bezoek bij de hekkensluiter
Voor KAA Gent staat er veel op het spel zondagavond in en tegen Dender. Winst is voldoende voor een ticket voor de Champions' Play-offs. Als er niet gewonnen wordt, moet er gekeken worden naar de match van Genk tegen La Louvière. De spanning staat erop, maar Rik De Mil blijft rustig.

Of de match tegen Dender de match van het jaar is voor KAA Gent? Rik De Mil gaf eerder al een dat het een finale is, maar dat er ook druk op de vorige wedstrijden stond. Zonder overwinningen tegen Zulte Waregem en Mechelen speelden ze nu al niet meer voor de top-6.

KAA Gent speelt 'tweede CL-finale' tegen Dender

Ook in die wedstrijden was het eigenlijk al van moeten. "Mathematisch bleven we sowieso in de race, maar we wisten dat het ook tegen Mechelen en Zulte Waregem van moeten was", aldus De Mil daarover eerder op zijn persconferentie.

"Het is nu de laatste horde en die mogen we - net als de vorige - niet missen. We zijn er ons ook van bewust, maar er spelen nog heel veel ploegen om iets. We spelen onze tweede Champions League-finale bij wijze van spreken. We moeten er vol voor gaan."

Persoonlijkheid laten zien tegen Dender

"We beseffen dat het een moeilijke wedstrijd is. Heel veel ploegen hebben het al moeilijk gehad in Dender. We moeten omgaan met die druk en persoonlijkheid laten zien. De voorbije weken is ons dat gelukt, nu moeten we consistentie blijven tonen."


"Ik wil niet weten wat er in La Louvière - Genk zal gebeuren. In het stadion kan je sowieso heel goed volgen wat er op andere velden bezig is. Ik ga ervan uit dat Genk zal winnen in La Louvière. Wij kunnen daar niet mee bezig zijn, maar het zal tot ons komen via de geluiden in het stadion."

Prono FCV Dender EH - KAA Gent

Gelijk
KAA Gent wint
FCV Dender EH wint Gelijk KAA Gent wint
5.45% 12.73% 81.82%
Populairste
1-2
(103x)		 0-2
(49x)		 1-3
(40x)

Vergelijking FCV Dender EH - KAA Gent

Positie

16
6

Punten

19
42

Gewonnen

3
12

Verloren

16
11

Gescoorde doelpunten

23
46

Doelpunten tegen

48
42

Gele kaarten

58
47

Rode kaarten

4
4

Onderlinge duels gewonnen

2
3
2
19/09 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
12/01 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 KAA Gent KAA Gent
04/08 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
04/04 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-1 KAA Gent KAA Gent
08/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
10/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-3 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-4 FCV Dender EH FCV Dender EH
Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:30 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
Standard Standard 18:30 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 18:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 18:30 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Union SG Union SG
