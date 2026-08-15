LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig seizoen onverwacht zijn grote doorbraak beleefde.

Van den Heuvel begon het vorige seizoen als derde doelman bij Club Brugge. Achter Simon Mignolet en Nordin Jackers leek aan speelminuten komen een haast onmogelijke opdracht. Maar door blessures van beide doelmannen kwam de Nederlander plots in beeld.

De 23-jarige sluitpost kreeg zijn kans en stond uiteindelijk veertien keer onder de lat voor blauw-zwart. Hij verdedigde het Brugse doel in enkele cruciale wedstrijden, waaronder de titelmatch op KV Mechelen, het duel tegen Union en zelfs een Champions League-wedstrijd tegen Arsenal.

Toch wist Van den Heuvel ook dat zijn kansen in Brugge grotendeels uit noodzaak waren ontstaan. Met de komst van Yann Sommer, de terugkeer van Jackers en de opmars van NXT-doelman Argus Vanden Driessche dreigde zijn uitzicht op speelminuten opnieuw beperkt te worden.

Club twijfelde even of het hem alsnog een nieuw contract zou aanbieden, maar uiteindelijk kwam dat er niet. Helemaal onbegrijpelijk was dat niet. Van den Heuvel maakte indruk, maar kende ook mindere momenten.





Zo ging hij in de titelwedstrijd tegen KV Mechelen pijnlijk in de fout. In de 87ste minuut bokste hij naast een hoekschop van Myron van Brederode en zag hij de bal rechtstreeks in doel verdwijnen. 2-2. Nog even bibberen dus, al mocht Club dankzij het puntenverlies van Union uiteindelijk toch feestvieren in Achter de Kazerne met zijn twintigste landstitel.

Op zoek naar zekerheid

Een contractverlenging kwam er dus uiteindelijk niet. OHL twijfelde deze zomer geen moment en haalde de Nederlander naar Leuven. Daar was het verhaal duidelijk: "De kans om eerste keeper te worden, dat was voor mij echt het belangrijkste", vertelt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

Die ambitie is niet vanzelfsprekend. Zijn grootste concurrent, Tobe Leysen, groeide de voorbije seizoenen uit tot een publiekslieveling en werd door de supporters zelfs verkozen tot Speler van het Jaar. Toch lijkt een vertrek van Leysen niet uitgesloten, waarbij onder meer Burnley zijn situatie nauwlettend opvolgt.

"Als Tobe blijft, moeten we het gewoon onderling uitvechten", is Van den Heuvel duidelijk. "Daar heb ik geen problemen mee. Als je met iemand echt strijdt om een plek, dan push je elkaar alleen maar om iedere dag het uiterste uit jezelf te halen. Maar natuurlijk hoop ik gewoon altijd te spelen."

Trainer Timmy Simons gaf Van den Heuvel alvast het vertrouwen op de openingsspeeldag tegen Charleroi. Ondanks de 3-1-nederlaag begon de Nederlander als eerste doelman aan het seizoen.

Meer dan een gewone wedstrijd

Vanavond wacht echter een heel andere uitdaging. Tegenover hem staat de club waar hij vorig seizoen noodgedwongen in de schijnwerpers terechtkwam. Een club die hem kansen gaf, maar uiteindelijk niet voldoende perspectief bood om te blijven.

Voor OHL wordt het opnieuw een belangrijke test in de zoektocht naar een plaats in de linkerkolom. De Leuvenaars willen onder nieuwe trainer Timmy Simons eindelijk komaf maken met hun imago van eeuwige middenmotor en dromen van een plaats in de top zes.

Krijgen we vanavond de eerste verrassing van het nieuwe voetbalseizoen?