Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
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Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: King Power at Den Dreef
LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht
Robbie Maes vanuit King Power at Den Dreef Stadion
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LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht
Foto: © photonews

Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig seizoen onverwacht zijn grote doorbraak beleefde.

Van den Heuvel begon het vorige seizoen als derde doelman bij Club Brugge. Achter Simon Mignolet en Nordin Jackers leek aan speelminuten komen een haast onmogelijke opdracht. Maar door blessures van beide doelmannen kwam de Nederlander plots in beeld. 

De 23-jarige sluitpost kreeg zijn kans en stond uiteindelijk veertien keer onder de lat voor blauw-zwart. Hij verdedigde het Brugse doel in enkele cruciale wedstrijden, waaronder de titelmatch op KV Mechelen, het duel tegen Union en zelfs een Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. 

Toch wist Van den Heuvel ook dat zijn kansen in Brugge grotendeels uit noodzaak waren ontstaan. Met de komst van Yann Sommer, de terugkeer van Jackers en de opmars van NXT-doelman Argus Vanden Driessche dreigde zijn uitzicht op speelminuten opnieuw beperkt te worden. 

Club twijfelde even of het hem alsnog een nieuw contract zou aanbieden, maar uiteindelijk kwam dat er niet. Helemaal onbegrijpelijk was dat niet. Van den Heuvel maakte indruk, maar kende ook mindere momenten. 

Zo ging hij in de titelwedstrijd tegen KV Mechelen pijnlijk in de fout. In de 87ste minuut bokste hij naast een hoekschop van Myron van Brederode en zag hij de bal rechtstreeks in doel verdwijnen. 2-2. Nog even bibberen dus, al mocht Club dankzij het puntenverlies van Union uiteindelijk toch feestvieren in Achter de Kazerne met zijn twintigste landstitel.

Op zoek naar zekerheid

Een contractverlenging kwam er dus uiteindelijk niet. OHL twijfelde deze zomer geen moment en haalde de Nederlander naar Leuven. Daar was het verhaal duidelijk: "De kans om eerste keeper te worden, dat was voor mij echt het belangrijkste", vertelt de Nederlander in Het Nieuwsblad.

Die ambitie is niet vanzelfsprekend. Zijn grootste concurrent, Tobe Leysen, groeide de voorbije seizoenen uit tot een publiekslieveling en werd door de supporters zelfs verkozen tot Speler van het Jaar. Toch lijkt een vertrek van Leysen niet uitgesloten, waarbij onder meer Burnley zijn situatie nauwlettend opvolgt.

"Als Tobe blijft, moeten we het gewoon onderling uitvechten", is Van den Heuvel duidelijk. "Daar heb ik geen problemen mee. Als je met iemand echt strijdt om een plek, dan push je elkaar alleen maar om iedere dag het uiterste uit jezelf te halen. Maar natuurlijk hoop ik gewoon altijd te spelen."

Trainer Timmy Simons gaf Van den Heuvel alvast het vertrouwen op de openingsspeeldag tegen Charleroi. Ondanks de 3-1-nederlaag begon de Nederlander als eerste doelman aan het seizoen. 

Meer dan een gewone wedstrijd 

Vanavond wacht echter een heel andere uitdaging. Tegenover hem staat de club waar hij vorig seizoen noodgedwongen in de schijnwerpers terechtkwam. Een club die hem kansen gaf, maar uiteindelijk niet voldoende perspectief bood om te blijven. 

Voor OHL wordt het opnieuw een belangrijke test in de zoektocht naar een plaats in de linkerkolom. De Leuvenaars willen onder nieuwe trainer Timmy Simons eindelijk komaf maken met hun imago van eeuwige middenmotor en dromen van een plaats in de top zes. 

Krijgen we vanavond de eerste verrassing van het nieuwe voetbalseizoen?

Prono OH Leuven - Club Brugge

Club Brugge wint
OH Leuven OH Leuven wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
0.39% 1.56% 98.05%
Populairste
1-3
(74x)		 0-2
(66x)		 0-3
(48x)

Vergelijking OH Leuven - Club Brugge

Positie

18
4

Punten

0
3

Gewonnen

0
1

Verloren

1
0

Gescoorde doelpunten

1
3

Doelpunten tegen

3
0

Gele kaarten

2
1

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

3
2
18
21/02 18:15 Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
03/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-2 Club Brugge Club Brugge
18/10 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
08/02 16:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
07/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
02/11 18:15 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
10/03 16:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
26/11 16:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
14/08 18:30 OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
23/12 21:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 OH Leuven OH Leuven
15/12 21:00 OH Leuven OH Leuven 1-4 Club Brugge Club Brugge
24/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 OH Leuven OH Leuven
22/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 OH Leuven OH Leuven
24/10 20:45 OH Leuven OH Leuven 2-1 Club Brugge Club Brugge
13/03 18:00 OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
28/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 OH Leuven OH Leuven
23/02 14:30 OH Leuven OH Leuven 2-5 Club Brugge Club Brugge
05/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
09/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 OH Leuven OH Leuven
20/10 20:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 Club Brugge Club Brugge
18/12 18:00 OH Leuven OH Leuven 3-1 Club Brugge Club Brugge
13/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 OH Leuven OH Leuven
LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

10:45

Vanavond staat voor Dani van den Heuvel een bijzonder duel op het programma. De Nederlandse doelman neemt het met OH Leuven op tegen Club Brugge, de club waar hij vorig sei...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 18:15 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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