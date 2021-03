Trebel leidt Anderlecht voorbij tienkoppig Essevee, dat zo in het spoor van Oostende blijft

Tegen tien man van Zulte Waregem heeft Anderlecht een vroege 0-1-achterstand rechtgezet. In een fel hertimmerde ploeg blonk Adrien Trebel uit. De Fransman was betrokken bij de drie goals. Maar er zat ook gewoon meer 'voetbal' in het elftal.

We zijn vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie en Vincent Kompany is nog steeds zoekende naar een juist evenwicht tussen verdediging en aanval. Heeft hij de aanvallende oplossing gevonden? Waarom niet eens heel de ploeg overhoop gooien? Cobbaut en Lawrence waren er niet bij en Sardella mocht dus centraal gaan lopen en Mykhaylichenko op de linksachter. Maar ook Trebel, Verschaeren en... Ashimeru kwamen in de ploeg. Die laatste zat weken niet in de selectie en stond ineens in de basis.

© photonews

Wellenreuther

"We hebben een heel gelijkaardige kern qua kwaliteit", blijft Kompany maar herhalen. Maar nog steeds geen type-elftal hebben in de beslissende weken? Tegen Zulte Waregem was het al na vijf minuten op achtervolgen aangewezen. Mykhaylichenko hief het buitenspel van Vossen op en de veelscorer kon aan de tweede paal binnenschieten op assist van... Deschacht.

Trouwens, hoeveel keer moeten we nog de vraag stellen: 'had Wellenreuther daar niet beter moeten doen?' Het uitvallen van Van Crombrugge was misschien wel de grootste klap van het seizoen. Anderlecht rechtte de rug na de rode kaart voor Marcq, die onbesuisd op de kuit van Ashimeru ging staan. Meer dan terecht richting douches gestuurd. Onder leiding van Trebel. De splijtende pass door heel de Waregemse verdediging op El Hadj hebben we dit seizoen nog niet veel mogen aanschouwen. De afwerking mocht er ook zijn: 1-1.

© photonews

Meer techniek

Essevee kroop in egelstelling en dat was misschien niet het beste idee. Met heel wat meer beweging in zijn ploeg kon Anderlecht ineens wel creëren. Alleen stond Lokonga, Nmecha en Ashimeru hun vizier niet juist afgesteld. Maar het kon niet blijven duren. Seconden voor de rust lepelde Trebel de bal nog eens voor en Murillo kopte op Bostyn. In de herneming scoorde de rechtsachter wel.

Kan je er conclusies aan vastknopen tegen tien man? In dit geval wel. Eén: Trebel kan een ploeg sneller laten spelen om een verdediging uit verband te spelen. Twee: eigenlijk is het onbegrijpelijk dat die Ashimeru zelfs de selectie niet haalde de voorbije weken. Drie: de keuze voor meer infiltratievermogen en creativiteit loonde. Er zijn tig van voorbeelden dat Anderlecht zich de tanden stuk beet op een laag blok. Deze keer creëerden ze.

El hadj quelle passe 👀👀 extérieur du pieds comme ca 👏🏿👏🏿👏🏿 @rscanderlecht — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) March 21, 2021

Net na de rust: Nmecha op de paal. Tien minuten later: 3-1. Verschaeren na een schitterende pass van... Trebel. Nu mag hij door bepaalde bestuursleden nog zo naar de uitgang geduwd worden... Zolang hij er is, gebruik hem! En stop maar met jongens als Bruun Larsen, Diaby en Mukairu. In deze ploeg zat heel wat meer muziek.

Anderlecht liet zich deze keer niet ringeloren en behield de controle. Al had Nmecha de score wel nog verder moeten uitdiepen. De Duitser slaag er echter niet meer in om een veldgoal te maken. Nochtans was de pass van El Hadj op maat. Het leverde hem zelfs lof op van Romelu Lukaku. Ondanks nog een rist gemiste kansen - en een rode kaart voor invaller Cullen -, werd het nog 4-1 via een goal van Diaby.