Wellenreuther niet bepaald blij met vragen na Zulte Waregem... Blijven staan als Van Crombrugge terug is? "Ja!"

Anderlecht heeft na het uitvallen van Hendrik Van Crombrugge nog niet bepaald kunnen rekenen op Timon Wellenreuther in de vorm van puntenpakker. De Duitser zijn foutjes stapelen zich op. Ook bij het doelpunt van Zulte Waregem leek hij meer te kunnen doen.

Wellenreuther kan daar wel boos over worden als hij daar vragen over krijgt. Een collega van La Dernière Heure waagde er zich aan, maar kreeg steeds kwadere blikken als antwoord. "Ik kon mezelf niet tonen vandaag hé. Er was één schot op doel en één doelpunt. Dat is het lot van een doelman."

Waarna de journalist het waagde op te merken dat Hendrik Van Crombrugge na de interlandbreak waarschijnlijk terug fit zal zijn en of hij zich zorgen maakte dat het misschien zijn laatste keer tussen de palen was. "Nee", was het barse antwoord. Of dat hij denkt eerste doelman te kunnen blijven? "Ja!" Maar Van Crombrugge is wel de kapitein: "In voetbal kan alles!"

Nog één boze blik en weg was hij.