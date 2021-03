Francky Dury legt zich neer bij play-off 2: "Daar willen we een mooi resultaat neerzetten door er nog eens volledig voor te gaan"

Zulte Waregem ging vandaag de boot in op het veld van Anderlecht. Het team van Francky Dury kreeg met de rode kaart een uppercut en verloor de wedstrijd uiteindelijk met 4-1.

Francky Dury, de coach van Zulte Waregem, had dit te zeggen over de wedstrijd: "We zijn goed begonnen aan de wedstrijd. Na vijf minuten weten we een doelpunt te maken. Ook na dat doelpunt hadden we de wedstrijd nog een kwartier lang onder controle. Het is duidelijk dat de rode kaart van Damien Marcq voor keerpunt heeft gezorgd. Na die rode kaart hadden we het moeilijk. We hadden nooit de kans om op te schuiven. We stonden ook veel te laag op het veld. Na de rust hebben we nog geprobeerd het tij te keren, maar daar zijn we niet in geslaagd. Al bij al is het een verdiende overwinning voor Anderlecht".

Op de vraag van wat het plan was na rode kaart antwoordde Dury: "Iedereen wist wat hij moest doen. We wilden het centrum gesloten houden. We liepen niet verloren, maar konden gewoon de bal niet bijhouden. Sowieso kom je dan in de problemen".

Neerleggen bij play-off 2

Na de nederlaag op Anderlecht zijn de kansen voor Zulte Waregem op play-off 1 immens geslonken, dat zag ook Francky Dury: "Ik zei het op voorhand al, als we vandaag niet wisten te winnen, konden we niet meer hopen op play-off 1. Nu ligt de focus volledig op play-off 2. Daar willen we een mooi resultaat neerzetten door er nog eens volledig voor te gaan".

Ook Laurens De Bock, die net terug is uit blessure beaambe dat: "Het ligt kort bijeen, maar het doel is om nog in de play-offs te geraken. Na een goede periode staan we na de afgelopen twee wedstrijden weer met beide voeten op de grond. In het begin moesten we knokken om in eerste klasse te blijven en dat hebben we toch nog mooi kunnen omkeren. Nu is het play-off 2 waar we moeten voor vechten. Het is ook geen schande om te verliezen op Club Brugge en Anderlecht".

© photonews

Dat Laurens De Bock vandaag al op het veld zou staan had niemand verwacht. De linksachter liep begin deze maand enkele gebroken ribben en een klaplong op in de wedstrijd tegen Kortrijk. Toch kreeg hij groen licht om vandaag al te spelen: "Ik heb wel nog een beetje last. Mijn rib is nog steeds gebroken. Ik heb bijkomende testen gedaan in het ziekenhuis en kreeg groen licht om vandaag te spelen. Ik heb wel vijf dagen redelijk hard afgezien. Er is ook anderhalve liter bloed uit m'n longen gehaald".