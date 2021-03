Deschacht en Dury zijn het eens over rode kaart: "Been komt onder de voet, niet de voet op het been"

De rode kaart voor Damien Marcq was het kantelpunt in de wedstrijd tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Bij Essevee vonden ze het rood nochtans overdreven. Wij mogen daar natuurlijk aan twijfelen.

Olivier Deschacht was de eerste om zijn mening te poneren. "Neen het is geen rood. Soms komen er benen onder schoenen terecht. Dit is geen rode kaart. Een zeer strenge beslissing, die bepalend is voor de match", aldus de verdediger.

Hij werd daarin bijgetreden door zijn trainer, Francky Dury. "Het is sneu dat we door de rode kaart uit onze organisatie worden gehaald. Is het rood? Ik heb de beelden zelf al bekeken en ik vind het meer het been dat onder de voet terecht komt, dan de voet die op het been komt."

"Of ik het kan begrijpen? In de wedstrijd niet. Maar ja, wij mogen niks meer zeggen hé. Anderlecht heeft verdiend gewonnen en was de betere vanaf het moment dat we met tien kwamen. Maar ik vind dat de VAR nooit had moeten tussen komen. Ik aanvaard de beslissing hé, maar met elf eindigt deze match nooit op 4-1."