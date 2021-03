Keuzes Kompany brengen op: "Aantal spelers in het spel gebracht die voor iets extra kunnen zorgen"

Vincent Kompany heeft zijn ploeg herschikt om aanvallend meer te kunnen creëren en de jongens die op het veld stonden hebben bonuspunten verdiend. Ait El Hadj, Verschaeren, Trebel, Ashimeru, ze zorgden allemaal voor een meerwaarde.

Vooral Adrien Trebel viel op Vincent. Begrijp je dan dat wij en waarschijnlijk nog veel andere mensen zich afvragen waarom hij weinig op het veld stond?

"Ja, maar je moet ook rekening houden met de hele blessurecontext. Hij was drie-vier maand out. We moesten het juiste moment afwachten tot de speler er klaar voor was. Maar elke speler in mijn kern heeft zijn kansen gekregen. Ik ben altijd in hem blijven geloven, net als in alle spelers. Hij geeft vandaag drie assists, maar dat is niet het enige wat hij bijbrengt. Zijn ervaring is ook van heel groot belang. We hoopten dat hij iets kon bijbrengen en dat heeft hij ook gebracht."

Is dat hetzelfde verhaal voor Ashimeru?

"Het is ook een kwestie van herintegratie na blessures en ziekte. Sommigen kunnen dat sneller dan anderen. Het is wel mijn recht om te vragen dat ze op het veld bewijzen. Als ik van die regel afstap en gewoon dezelfden altijd speelminuten geef, dan is deze ploeg niet sterk genoeg. Maar ik val in herhaling."

Je zal waarschijnlijk nog eens in herhaling vallen, maar had je vandaag niet tien keer moeten scoren?

"(lacht) Ik heb nooit ontkend dat we veel kansen nodig hebben. Maar er is progressie. Ze hebben er toch al vier gemaakt."

Heb je vandaag gekozen voor meer creativiteit?

"Kijk, we hebben ook veel van onze weinige goals uit de transitie gemaakt. Ik heb het jullie ook hier al gezegd: ik wil behouden wat goed is. Onze organisatie heeft ons ook al wel wat opgeleverd. Offensief ligt alles open voor mij. Zolang we niet de juiste formule hebben, komt iedereen in aanmerking. Uiteraard hebben we gesleuteld. We hebben een aantal spelers in het spel gebracht die wel voor iets extra kunnen zorgen."

Nmecha had er ook wel een paar mogen maken.

"Ja, inderdaad. Hij weet dat ook zelf wel en ik ben blij met zijn reactie. Hij wil absoluut dat doelpuntentotaal naar boven krijgen. In die zin is hij een echte spits. Maar ik kijk dan wat hij doet terwijl hij kansen heeft gemist. En dat is toch vrij uniek."