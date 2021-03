Deze Trebel moet altijd spelen bij Anderlecht: tijd van veilige keuzes is voorbij

We gaan even een open deur intrappen na de match tegen Zulte Waregem: in dit Anderlecht moet Adrien Trebel altijd spelen. Vincent Kompany heeft wel een uitleg waarom hij de afgelopen weken amper in het verhaal voorkwam, maar dat lijkt ook veel praat na de vaak.

We weten dat er op Neerpede mensen rondlopen die Trebel liever weg zouden zien. Vincent Kompany is er daar geen van. Kompany beseft echt wel wat voor een meerwaarde Trebel kan zijn, maar dat maakt zijn keuze om hem naast het elftal te zetten niet echt meer begrijpelijk. Wat dan wel?

Trebel is meer een avonturier

Voor de match was er al trammelant omdat Josh Cullen - die echt wel een goed seizoen speelt - uit de basis verdween. Laten we zeggen dat Cullen veel van Trebel wegheeft qua grinta, maar dat hij niet die beslissende pass in zijn voeten heeft. Op een gegeven moment slikte paars-wit echter te veel goals en koos Kompany resoluut voor Cullen, die altijd zijn positie zal behouden en geen avontuurlijke neigingen heeft.

Trebel is meer 'a loose cannon', zoals ze dat in het Engels mooi uitdrukken. Trebel zal altijd strijden, maar heeft ook de neiging om zijn positie te verlaten waardoor de organisatie achteraan op losse schroeven kan gezet worden. Dat moet je erbij nemen. Tegen Club Brugge of Antwerp kan zoiets evengoed verkeerd uitdraaien.

De Fransman heeft wel die splijtende raketpass die een hele verdediging kan omzeilen. Of die balverovering aan de zestien die kansen creëert. Of die pass in één tijd die een defensie kan ontregelen. Dat ga je van Cullen niet krijgen. Da 's de betrouwbare soldaat, die elke taak die je hem meegeeft tot in de puntjes zal uitvoeren. "We moeten behouden wat goed is en daar offensief iets aan toevoegen", benadrukte Kompany de voorbije week twee keer.

Veilige keuze

Zijn organisatie vindt hij goed. Daarom was het ook zo moeilijk om Trebel boven Cullen te verkiezen. En Sambi zegt u? Tja, de kapitein en de man die miljoenen kan opbrengen, zet je niet zomaar naast de ploeg. Met Trebel heeft hij trouwens ook een goeie verstandhouding en hij luistert ook naar hem. De 30-jarige middenvelder is voor veel van de jongeren een voorbeeld.

Maar ja, deze Trebel heeft Kompany nodig. Je gaat soms eens tegen de lamp lopen, maar op dit moment moet Anderlecht risico's nemen met matchen tegen Antwerp en Club in het verschiet. Als je niet scoort, ga je ook niet winnen. En Anderlecht gaat minstens een 6 op 9 nodig hebben, als het al geen 9 op 9 is. Dus ja, de tijd van veilige keuzes is voorbij.