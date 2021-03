Gewezen topscheidsrechter spreekt zich uit over de rode kaart van Damien Marcq

Het sleutelmoment van de belangrijke wedstrijd tussen Anderlecht en Zulte Waregem was de rode kaart van Damien Marcq. De Essevee-aanvoerder ging al dan niet opzettelijk op het been staan van Ashimeru. Scheids Boterberg trok een rode kaart al was niet iedereen het daarmee eens.

Achteraf was er heel wat te doen omtrent de rode kaart van Zulte-aanvoerder Damien Marcq. Ploegmaat Olivier Deschacht en trainer Francky Dury vonden het achteraf een 'zeer strenge beslissing'. Zij vonden dat het been eerder onder de schoen terechtkwam dan andersom. Stéphane Breda blikte terug op die fase tijdens het programma Complètement foot bij RTBF. "Je kunt aan het slow-motion beeld zien dat dit meer verdient dan een gele kaart. Misschien accentueert het slow-motion shot de overtreding, maar het brengt de integriteit van zijn tegenstander in gevaar. Je kunt zien dat de Anderlecht speler er niet bij is. Marcq doet het niet expres, maar de rode kaart is normaal", aldus de gewezen topscheidsrechter. Kantelpunt Breda is het dus niet eens met Dury en Deschacht en steunt de beslissing van scheidsrechter Jan Boterberg die ongetwijfeld een impact had op het wedstrijdverloop. Op het moment van de rode kaart stond Zulte 0-1 voor in het Lotto Park met nog een dik uur te spelen. Nadien kantelde de wedstrijd helemaal en won Anderlecht nog overtuigend met 4-1.