Vooraf

Geen Klauss bij Standard, die geblesseerd is. Standard en AA Gent willen allebei die broodnodige zege in de strijd voor een play off 2-ticket. In de beker loopt het wel voor de Rouches maar in de competitie is een zege al geleden van 20 januari. AA Gent staat drie plaatsen boven Standard in de stand en wil profiteren van het verlies van Beerschot.