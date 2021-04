Hein Vanhaezebrouck ziet zijn ploeg hervallen: "Het is niet de eerste keer dat ze zo scoren tegen ons"

AA Gent leek op weg om een goede zaak te doen tegen Standard in de strijd voor een ticket voor play off 2 maar Standard ging op en over de Buffalo's en maakt het hen nu wel heel lastig om nog in die top 8 te komen.

Na de wedstrijd besefte Vanhaezebrouck zelf dat het niet goed genoeg was van zijn ploeg. "Het niveau was gewoonweg onvoldoende. We krijgen wel twee penalty's en krijgen dan nog twee pogingen om te scoren. In het begin van de tweede helft moeten we gewoon de 0-2 maken, er waren verschillende opties en met onze kwaliteiten moet het echt veel beter", foetert hij bij Eleven.

Vooral de manier waarop Gent de tegendoelpunten slikten, stoot de trainer van AA Gent tegen de borst. "Het is niet de eerste keer dat we verrast aan het kijken zijn bij zo'n cross en dat we aan de verkeerde kant aan het denken zijn. Die twee doelpunten zijn het gevolg van een slechte organisatie, want je mag hier eigenlijk nooit verliezen."

Raskin

Vanhaezebrouck was onder de indruk van de drive bij Standard. "Het zijn allemaal jonge spelers en die gaan ervoor. We konden het niet afmaken en ze bleven erin geloven, ze hebben zich ten volle gesmeten. Ook een Raskin, die dan nog in Gent heeft rondgelopen... Heel jammer! Ik liep er toen niet rond maar toch... En dan mogen we niet vergeten dat Raskin er nog niet bij was", weet hij.

AA Gent zakt naar de tiende plaats in het klassement en moet nog tegen Charleroi en Zulte Waregem spelen in de strijd naar een plaats in de top 8. "We doen een heel slechte zaak vandaag. Als we zo blijven spelen, zullen we het in de twee resterende wedstrijden nog zeer lastig krijgen", besluit de trainer van AA Gent.