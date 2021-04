Arnaud Bodart kroont zich met twee penaltysaves tot man van de match bij Standard: "Zou die tweede niet gefloten hebben"

Arnaud Bodart was van goudwaarde in de 2-1 overwinning van Standard tegen AA Gent. De goalie moest zich wel een keer omdraaien maar was wel van cruciaal belang voor de Rouches.

AA Gent kreeg een penalty na een fout van Sissako op Nurio. Yaremchuk zette zich achter de bal maar kon Bodart niet verschalken. De doelman bracht eerst redding met zijn voeten en kon in twee tijden de bal in zijn handen klemmen.

Even later kreeg Gent na interventie van de VAR opnieuw een strafschop. Bodart beging een fout op Nurio volgens de VAR en ook volgens scheidsrechter Laforge na het bekijken van de beelden. Achteraf vond Bodart niet dat hij een fout beging.

"Ik kom uit en wil vol voor de bal gaan. Dan zie ik dat de bal buiten ging zonder mijn interventie en houd ik me in. Ik kan me daar niet weg toveren en de bal is dan buiten, dus ik zou zelf geen penalty fluiten", klinkt de uitleg van Bodart.

"De trofee voor man van de match is mooi meegenomen maar de drie punten zijn natuurlijk veel belangrijker. We lieten het hoofd niet hangen bij de rust, wisten dat Gent te kloppen was en gingen ervoor in de tweede helft", analyseert hij de omschakeling in de tweede helft.